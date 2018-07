Parkbad-Pause eine Woche länger

Das Wasser sollte seit dem Wochenstart schon wieder sprudeln – für die geplante Wiederinbetriebnahme des Parkbads am kommenden Montag. Stattdessen tropft am Beckenboden lediglich der Schweiß. Weitere Fliesenschäden zwingen die Bädergesellschaft dazu, ihre Revisionsarbeiten kurzfristig um eine Woche zu verlängern. Neuer Fixtermin: Montag, 6. August.

„Das kam für uns auch völlig überraschend“, bedauert Thomas Schliewe bei einem kurzfristig angesetzten Ortstermin am Dienstagvormittag. In der Vorwoche waren alle diagnostizierten Schäden behoben worden. Jetzt kamen aber neue an gleich mehreren Stellen hinzu. Wie das?

Auf dem Hubboden: Franz Bulk mit Speis und Karre. Foto: Ulrich Gösmann

„Wir hatten in diesem Bereich schon im vergangenen Jahr Probleme. Wir gehen davon aus, dass das mit der Verankerung des Hubbodens in Zusammenhang stehen könnte“, erklärt der Betriebsleiter. Sobald das Wasser raus sei, fehle das Gewicht, das auf den Fliesen laste. Durch Luft und Wärme komme es zu Ausdehnungen. Angegriffene Stellen reagierten dann auch schon mal mit Fliesensprüngen.

Inzwischen sind rund 15 Quadratmeter Fläche weit über die ganze Fläche unterhalb des Hubbodens betroffen. „Das kann im sechsten Betriebsjahr passieren“, sagt Schliewe. „Das ist auch alles nichts Dramatisches. Es muss nur eben gemacht werden.“ Besser jetzt als im laufenden Betrieb oder zu einer anderen Jahreszeit. Bei diesem Wetter böte das Freibad eine durchaus attraktive Alternative. In der Vorwoche hatte sich auch die Hubboden-Technik ihrem jährlichen Wartungsintervall unterzogen. Ohne Beanstandungen.

Ein zweiter Schwachpunkt, der erst während der Inspektion auffiel, führt nach oben: Das Dach der Trockenluft-Sauna war nicht mehr ganz dicht. Am Schornstein schaffte es erstes Wasser klammheimlich und tröpfchenweise in die Kabine. Das heißt jetzt: Den Schlot neu isolieren, verschalen und verkleiden. Schliewe: „Man kann an diesen Beispielen sehen, wie wichtig diese Revision ist.“ Nach Rücksprache mit der Geschäftsführung sei am Morgen der Entschluss gefasst worden, die Anlage noch eine Woche länger geschlossen zu halten.

Nicht ganz dicht: der Schornstein muss nachisoliert werden. Foto: Ulrich Gösmann

Nicht davon betroffen ist der Schautag im Saunadorf am kommenden Sonntag von 11 bis 17 Uhr. „Da bewegen wir uns im Garten. Und da ist alles tip top“, betont der Hausherr.