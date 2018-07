Hierbei kommt das Publikum in den Genuss von feinstem Straßentheater, Clownerie und Live-Musik. Und es wird sich die Frage stellen: Was ist das da? Ein Wohnwagen, oder eine aufklappbare Theaterbühne? Es ist beides – und dazu ist alles schräg, laut und lustig. Extrem skurrile Musikertypen steigen auf die Bühne und machen sich bereit für eine witzige Musikshow, bei der ständig etwas schief geht.

Der feurige Sound des Balkans trifft auf komische Situationen, haarsträubende Pannen und den „Fliegenden-Pudel-Akt“, ausgeführt von der entzückenden Dusanka. Immer wieder müssen Missgeschicke der Akteure behoben werden, doch dabei ereignen sich schon die nächsten. Sehr zur Freude des Publikums. Ein kurzweiliges, sehr humorvolles und nonverbales Stück für die ganze Familie.

Fehlen darf natürlich bei den Straßentheateraufführungen auch in diesem Jahr das beliebte „Weiße Picknick“ nicht. Besucher sind dazu eingeladen, mit ihrem Picknickkorb an der langen Tafel ab 20 Uhr bis Mitternacht Platz zu nehmen. Dazu werden Getränke vom Bürgerzentrum angeboten und entspannte Live-Musik von dem Ahlener Nachwuchstalent Yagut Janzen gespielt. Der Eintritt ist wie immer frei.

Die von der Stadt Ahlen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft durchgeführte Sommerprogrammreihe wird durch die Sparkasse Münsterland Ost, die Kulturgesellschaft der Stadt Ahlendas Kultursekretariat Gütersloh und das Land NRW unterstützt.

An den weiteren Terminen spielen die Ahlener Band Timeless (3. August, Zeche Westfalen, Flöz-Bühne), die Straßentheater-Kooperation Theater Strahl & Iyasa Bulawayo (10. August, Parkplatz Bürgerzentrum) sowie die Ahlener Musikinitiative „Rock am Schacht“ (17. August, Parkplatz am Parkbad).

Mehr Informationen auf der städtischen Internetseite unter www.ahlen.de sowie beim Kulturbüro unter Telefon 5 94 72.