Eine grüne Oase mit „Kotzbrocken“

Ein Pressetermin in der Sauna? In diesen Tagen wünscht man sich eigentlich was anderes. Es sei denn, es handelt sich beim Ort des Geschehens um den Saunagarten des Parkbads. Denn der erweist sich mit seinen schattigen, grünen Plätzchen als wahre Oase im dorrenden Drumherum.

Das werden die Gäste zum „Tag des offenen Saunagartens“ am kommenden Sonntag, 29. Juli, selbst genießen können. Zum dritten Mal lädt Thomas Schliewe mit seinem Team dazu ein. „Viele Ahlener können sich nicht vorstellen, was für ein Kleinod wir hier haben“, erinnert der Bäderleiter an die vorangegangenen Aktionstage: Rund 350 Besucher seien gekommen und es habe durchweg positive Resonanz gegeben. „Das motiviert uns, immer wieder den Saunagarten für Besucher zu öffnen.“

Von 11 bis 17 Uhr ist Zeit zum Lustwandeln, zum Blick hinter die Kulissen, die sonst nur jene sehen, die zum gesunden Schwitzen kommen.

Wieder mit dabei: Mitglieder des Schiffsmodellclubs (SMC) und der Sendenhorster Künstler Heinz Christ, dessen Sandstein-, Holz- und Schlagmetall-Skulpturen den Garten zur Galerie machen.

Auf den rund 500 Qua­dratmetern Teichfläche präsentieren die Schiffsmodellbauer ihre Schmuckstücke: „Vom Segelboot über den Mississippi-Raddampfer bis zum Löschkreuzer“, kündigt SMC-Vorsitzender Oliver Neuperger an. Klar, dass die Clubmitglieder auch gerne Rede und Antwort stehen zu ihrem Hobby. Was bis Sonntag allerdings noch geklärt sein will: „Wir müssen mal schauen, wie wir ans Wasser kommen“, zeigt Oliver Neuperger auf den niedrigen Wasserstand. 50 Zentimeter hat die Hitze das Gewässer gekostet.

Den Skulpturen von Heinz Christ machen die Temperaturen nichts aus: 15 neue Werke hat der Sendenhorster zu den 25 bereits ausgestellten gesellt. Darunter den „Kotzbrocken“ – ein sich selbst erklärendes Objekt, das mit dem Habitus des „Von oben herab“ auf die Gäste nieder . . . schaut. Thomas Schliewes persönlicher Favorit ist aber die Skulptur „Hebe“, die griechische Göttin der Jugend, der die gleichnamige Pflanze Hebe (Strauchveronika) aus dem Kopf wächst. Heinz Christ ist am Sonntag vor Ort, erklärt seine Arbeiten und lässt sich sicher auch zum Verkauf des einen oder anderen Werks überreden.

Um das Angebot des Tages abzurunden, ist natürlich das Bistro geöffnet, das mit selbst gebackenem Kuchen und Getränken lockt. Außerdem, so schiebt Thomas Schliewe noch hinterher, „informieren wir auch über den Bau unserer neuen Aufgusssauna“.