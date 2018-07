Kleine Erfrischung aus fünf Fontänen

„Viel zu schön, um ihn einfach nur links liegen zu lassen“, findet Bürgermeister Dr. Alexander Berger den kleinen Platz zwischen Stadtbücherei und Südenmauer. Ein Schattendasein habe er bislang gefristet, zentral gelegen, aber eben nur wenig beachtet. Aufgefrischt präsentiert sich die Freifläche seit wenigen Tagen. Wo die Pflastersteine vom umliegenden Wurzelwerk in alle Himmelsrichtungen verschoben waren, haben Pflasterer der Ahlener Umweltbetriebe wieder eine ebene Oberfläche hergestellt.

„Auch die Bewässerung der Springbrunnen haben wir einmal grundüberholt“, sagt Markus Eggert vom Zentralen Gebäudemanagement. Alle fünf Fontänen sprudeln sanft vor sich hin, Algen und Moos wurden entfernt. So sehr die Verschattung des Platzes in den Sommermonaten für angenehme Temperaturen sorgt, so sehr bietet sie eben auch beste Voraussetzungen für ungewolltes Grün. „Den vermoosten Oberboden haben wir deswegen teilweise abgetragen und komplett neuen Dolomitsand aufgebracht“, erklärt Eggert, warum der Platz nun deutlich einladender und heller wirkt.

Mit dem anstehenden Heckenschnitt soll die Auffrischung fürs Erste abgeschlossen sein. Sitzbänke, die den Gedenkstein für die „Befreier von Ahlen“, Oberfeldarzt Dr. Paul von Rosenbaum und Colonel Sidney Hinds umrahmen, laden zum Verweilen ein. In den nächsten Tagen werden davon vermutlich mehr Passanten als sonst Gebrauch machen, glaubt Markus Eggert. „Im Vorbeigehen mal kurz die Hände ins kalte Wasser eintauchen und ein wenig verschnaufen“, so lautet sein Ratschlag, um die Hitze erträglicher zu machen. Den Durst, bittet er um Verständnis, sollte man an den Springbrunnen jedoch nicht löschen. Aus den künstlichen Quellen entspringe „kein Trinkwasser.“