Er hatte am Mittwoch gegen 10.40 Uhr als Fahrradstreife die Ampelanlage an der Wersestraße / Werseradweg überwacht. Hier beobachtete er, wie ein Fahrradfahrer die Ampel bei Rotlicht überquerte.

Um den Verstoß zu ahnden, folgte er dem Flüchtenden über den Museumsplatz in den Stadtpark, sprach ihn mehrfach an und gab sich als Polizeibeamter zu erkennen. Der Unbekannte fuhr dennoch weiter. Der Polizeibeamte fasste den Unbekannten an die Schulter, um ihn zum Anhalten zu bewegen. Dabei kam der Beamte zu Fall und verletzte sich.

Der Fremde setzte seine Fahrt trotzdem fort. Er war etwa 50 Jahre alt, hatte blonde Haare und war von großer Statur. Zeugen melden sich bei der Polizei unter Telefon 96 50.