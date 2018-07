Entspannter Ernte-Endspurt

Nichts da mit Jammern und Klagen. Klar könnte er, doch Ralf Storkamp ist ein positiv denkender Mensch. Die Hitze und die nicht enden wollende Trockenheit dieses Sommers hätten zwar auch auf Ahlens Äckern Ertrag gekostet. Dafür sei die Qualität aber umso besser. Und die Ernte entspannter, weil mit stabilem Wetter planbarer. Stimmung sei schließlich auch eine Sache von Sichtweise. Und die fängt bei Ahlens Ortslandwirt in diesen Wochen beim Feuchtigkeit speichernden Lehmboden an, den nicht jeder habe.

„Sassenberg beginnt damit, zu häckseln, weil der Mais zu trocken ist“, sagt Storkamp. Ähnliche Meldungen auch aus anderen Regionen mit Sandboden. In verregneten Sommern ein Segen, jetzt ein Situationsverschärfer. Nein, diesmal will er nicht tauschen. „Hier geht‘s noch“, spricht der 49-Jährige vom Mais und die Ernte insgesamt.

Rekordtemperaturen im April und auch im Mai, dazu viel zu wenig Regen – die Folgen lassen sich lang durch die Ernte 2018 abzeichnen: Die Gerste – sonst um den Enniger Markt herum fällig – sei schon im Juni reif gewesen und damit 10 bis 14 Tage zu früh. Ertragsverlust: 15 bis 25 Prozent.

Gleiche Zahlen hinter dem Raps. Mit einer Besonderheit: Der nasse Herbst und Winter hätten den Boden nicht locker genug gemacht. Die Pflanze habe Probleme gehabt, zu blühen. „Ohne Blüten keine Befruchtung“, sagt Ralf Storkamp. Auf vielen Flächen hätte untergepflügt und Mais nachgesät werden müssen.

Die Ernte läuft auf Hochtouren. Foto: Ulrich Gösmann

Der Weizen – sonst Anfang August ein Fall für den Mähdrescher – ist schon weitestgehend eingeholt. Zwar auch hier Ertragseinbußen um bis zu 25 Prozent, aber weniger als befürchtet. Storkamp: „Und das Gute: Die Qualität ist super.“ Eiweißgehalt, Hektoliter und Fallzahl – alle Werte im grünen Bereich.

Sollte es zu keinen Totalausfällen kommen, rechnet der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Ortsverbands Ahlen vor, bleibe auf der Einnahmenseite alles gleich. Denn: weniger Ertrag bedeute auch höhere Preise auf dem Gesamtmarkt. Das gleiche sich unterm Strich wieder aus.

Gut gelaunt: Der Ortslandwirt mit Sohn im Kreise der Kollegen des Lohnunternehmens Dohle. Foto: Ulrich Gösmann

Trotz Trockenperiode, die es in dieser Länge schon lange nicht mehr gegeben habe, spricht Ralf Storkamp von einer „entspannten Ernte“. keine Hagel- und Sturmschäden, die Halme in den Vorjahren so flach legten, dass der Drescher nicht mehr darunter kam. Und auch das: kein Nachtrocknen von Getreide. Diesmal könne auf den Punkt gedroschen werden. Was wiederum für Lohnunternehmen und Materialeinsatz besser planbar sei. Zudem fielen diesmal Reparaturen weniger an. Was Lohnunternehmer Bernhard Dohle kopfnickend bestätigt. Dessen große Sorge allerdings: Feuer fangende Gerätschaften, wie dieser Tage so oft in den Nachbarstädten vermeldet und am Vortag erst in Sendenhorst. Ein kleiner Funke reiche.

Blick in die Ställe: Auch hier ist die Hitze spürbar. Ralf Storkamp macht zusätzliche Kontrollrunden. „Um festzustellen, welches Schwein am Schwächeln ist.“ Und dann: „Rausholen und separieren.“ Wie beim Menschen reduziere sich dieser Tage auch bei Tieren der Appetit. Entsprechend werde weniger und leichter gefüttert, um den Kreislauf nicht unnötig zu belasten. Andererseits gingen jetzt auch die Futterpreise nach oben.

Der schöne Schein: Prächtige Kolben in erster Reihe. Doch dahinter... Foto: Ulrich Gösmann

Zurück aufs Feld – und an den Mais. Wie der sich in den nächsten Wochen entwickelt, das ist unter Ahlens Landwirten eine noch offene und spannende Frage. Erntezeit sei – je nach Sorte – im September oder Oktober. Könnte sich Ralf Storkamp ein Wetter wünschen, dann das: „Alle drei Tage 20 Liter Regen, in der Nacht.“ Es würde den Saisonabschluss noch entspannter gestalten.

Ein Problem, das dieser Tage nicht nur, aber insbesondere auch Landwirte in den Außenbereichen trifft: trockene Brunnen aufgrund des sinkenden Grundwasserspiegels. Einige bohren bereits tiefere Löcher.