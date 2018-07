Gegründet erst im Jahr 1988, steht der Kunstverein Ahlen dennoch in einer langen und zugleich lebendigen Tradition. Seit bereits über 200 Jahren sind Kunstvereine Orte der zeitgenössischen Kunst. Orte für Innovation ästhetischer Ausdrucksformen und für formale Experimente, an denen sich das Neue und Ungewöhnliche, das Risikoreiche und Provokante entwickelt und zeigt.

Als ein solcher Ort präsentiert sich der Kunstverein Ahlen in der Stadt-Galerie an der Königstraße jedes Jahr mit einer Reihe von Ausstellungen. Ausstellungen, die Positionen der aktuellen Kunst vorstellen und befördern sollen, Ausstellungen, in denen die künstlerische Wahr­nehmung von Wirklichkeit Raum bekommt.

Der Anspruch des Kunstvereins Ahlen geht darüber hinaus, nur eine Plattform für die Präsentation junger künstlerischer Positionen aus den Bereichen Malerei, Skulptur, Fotografie, Multi-Media, Performance und Video zu sein. So versteht sich der Verein auch als Forum für Mitglieder und Interessierte sowie für das bürgerschaftliche Engagement, für die Kultur in einer Stadt, in der Kunst mehr ist als nur „die schöne Kunst“.

Zurzeit zeigt der Kunstverein „Strategische Sammlungen“: Neben der „Asphaltbibliotheque“ von Brandstifter aus Mainz und dem Deutschen Staubarchiv von Wolfgang Stöcker aus Köln ist auch Robert Porth aus Berlin mit seiner „The Polly Pocket Museum Of Modern Art“ vertreten. Damit hat der Verein wieder für ei­ne Begegnung höchst unterschiedlicher Sammlungskonzepte gesorgt.