Ein 19-jähriger Rollerfahrer flüchtete am Mittwochnachmittag vor einem Streifenwagen. Der Ahlener fuhr um 16.40 Uhr auf der Gemmericher Straße in Richtung Röteringshof, als ihm der Streifenwagen entgegenkam. Daraufhin drehte er zügig nach rechts in die Straße Am Sudholtshof ab. Die Fahrt setzte sich zunächst in den Erlengrundpark und von dort aus bis zur Straße Zum Richterbach fort. Dort konnten die Einsatzkräfte einen weiteren Fluchtversuch unterbinden und den 19-jährigen anhalten. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Eine weitere Anzeige fertigten die Beamten gegen den 48-jährigen Vater des Rollerfahrers, der die Fahrt zugelassen hatte.