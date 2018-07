Ein Streit zwischen einem 33-jährigen Mann und dessen 29-jähriger Lebensgefährtin rief am Mittwoch gegen 17 Uhr die Polizei auf den Plan. Als die Beamten in der Wohnung an der Warendorfer Straße eintrafen, konnte der Ahlener sich nicht ausweisen. Stattdessen zeigte er sich aggressiv und versuchte mehrfach, die Beamten zu schlagen. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann fest und brachten ihn zur Polizeiwache. Sie sprachen ihm für seinen Wohnort eine Verweisung und ein zehntägiges Rückkehrverbot aus. Aufgrund seines Verhaltens zogen die Beamten zusätzlich das Ordnungsamt und einen Arzt hinzu. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Fachklinik.