Das Ovale dominiert den Gebrüder-Kerkmann-Platz. In einem sanften Bogen zieht sich die tropfenförmige Grüninsel, die soeben mit Mutterboden ausgefüllt wurde, über die Fläche, die vor einem Jahr noch ein ganz normaler Straßenabschnitt mit Ampelkreuzung war.

Doch nicht nur der vielzitierte Kreisverkehr zwischen ehemaligem „Marktkauf“ und dem verbliebenen Hundhausen-Korpus ist inzwischen fertig. Auch die Wegeführung rechts und links davon zeigt klare Kante und wartet scheinbar darauf, von der Ruhe in den Sturm zu kommen. Im Moment ist es kaum vorstellbar, wie über diesen weitgehend leeren Platz bald wieder Verkehrsströme ziehen werden.

Trotz brütender Hitze hält Sebastian Zimolong durch. „Wir wollen unseren Part in dieser Woche abschließen“, sagt der Pflasterer und schwingt unbeirrt den Gummihammer auf die Steine. Gleichzeitig wird es wenige Meter neben ihm laut: Zvonko Jovanovic und Rudolf Ullrich schneiden zurecht, was ihr Kollege kurz darauf verbaut. Eine der letzten Arbeiten, bevor das Feld den Asphaltierern übergeben wird.

Ein Blick von oben auf den neuen „Ovalkreisel“. Foto: Ulrich Gösmann

Wie Stadtsprecher Frank Merschhaus auf Anfrage der „AZ“ erklärt, werden die Fahrbahnen im August fertiggestellt. „Wir gehen davon aus, dass der Kreisverkehr schon gegen Ende der Sommerferien befahren werden kann“, sagt er. „Das gilt aber nur für den Bereich östlich der Bahn. Die Unterführung in die Innenstadt muss noch so lange gesperrt bleiben, bis die Straßenarbeiten im Bereich Am Bahndamm / Holzweg / Moltkestraße zum Abschluss gebracht sind. Das wird voraussichtlich im September der Fall sein.“

Seit November 2017 laufen die Bauarbeiten am Kerkmann-Platz. Zwei Monate zuvor hatte der Teilabriss bei Hundhausen begonnen.