Fast bis zur Decke türmten sich noch am Morgen die Pakete. Bis zum späten Nachmittag war der Vorrat an Stand- und Tischventilatoren schon fast wieder erschöpft. Bei „Promedia“ an der Weststraße gibt es in diesen Tagen offenbar nur einen Renner auf dem Sektor der elektrischen Geräte.

Durch die hohen Außentemperaturen von 37 Grad Celsius – oder mehr – heizen sich Wohn- und Arbeitsräume übermäßig stark auf. Das führt dazu, dass die Raumtemperatur oft auf Werte ansteigt, die über dem optimalen Bereich liegen. Auf der Suche nach Abhilfe greifen auch die meisten Ahlener zum Ventilator.

Der Luftzug eines solchen Windflügels fühlt sich bei der Sommerhitze gut an, auch wenn er die Umgebung kaum abkühlt. Der vom Ventilator erzeugte Luftstrom verbessert stattdessen die Temperaturregulierung des menschlichen Körpers – also eine gefühlte Erfrischung.

„Die Leute suchen einfach alles, was ihnen bei der Hitze Abkühlung verschafft“, sagt Holger Steinhoff, der vor gut acht Wochen das orderte, was dem Fachgeschäft an der Weststraße derzeit den größten Ansturm beschert. „Es konnte ja keiner wissen, dass es anhaltend so warm bleiben würde.“ Doch die Bevorratung zahlte sich aus. „Wenn man den Kunden glaubt, sind wir das einzige Geschäft in Ahlen, das noch einen solchen Bestand aufweisen kann“, so Steinhoff.

Die beiden Fachverkäufer Linus Lehnen und Tobias Kremer haben alle Hände voll zu tun, den Nachschub in Position zu bringen. Direkt am Eingang natürlich. Steinhoff: „Zwei Paletten lassen wir jetzt noch aus dem Lager kommen. Gut möglich, dass die zum Wochenende auch noch weggehen.“ Und wer danach keinen Ventilator mehr bekommt, könne immer noch auf ein Fußsprudelbad umsteigen. „Das erfrischt auch ungemein.“

Bei aller Windflügel-Euphorie blickt „Promedia“-Geschäftsführer Andreas Frenz dennoch mit gemischten Gefühlen auf die aktuellen Kundenströme: „Man spürt die Baustellen auf dem Marktplatz und an der Weststraße schon sehr stark“, sagt er im Gespräch mit der „Ahlener Zeitung“. Wer nicht ganz gezielt etwas Bestimmtes suche, komme derzeit gar nicht erst in die Fußgängerzone. „Die Hitze tut ihr Übriges dazu.“