Chinesische Übernahmeabsichten an einem deutschen Unternehmen scheinen erstmals an einem Veto der Bundesregierung zu scheitern. Nach dem „Handelsblatt“-Bericht Ende Mai macht jetzt die „Wirtschaftswoche“ weitere Recherchen zur Ahlener Leifeld Metal Spinning öffentlich und betont die Einzigartigkeit des Vorgangs. Leifeld selbst wollte sich auf Redaktionsnachfrage auch diesmal nicht äußern.

Das „Handelsblatt“ hatte im Mai mit der Nachricht aufhorchen lassen, dass ein ungenannter chinesischer Investor Anteile an Leifeld erwerben wolle. Von einer unter 25-prozentigen Beteiligung war die Rede. Die Bundesregierung prüfte den Fall und könnte die Übernahme nach der Außenwirtschaftsverordnung untersagen, hieß es.

Die „Wirtschaftswoche“ berichtete am Donnerstag über den aktuellen Stand. Die Regierung habe erstmals ein Veto gegen die chinesische Übernahme eines deutschen Unternehmens eingelegt. Der Mittelständler Leifeld Metal Spinning dürfe nicht an chinesische Investoren verkauft werden. Einen entsprechenden Beschluss wolle das Kabinett am 1. August treffen, erfuhr das Fachblatt aus Regierungskreisen. Es sei das erste Mal, dass die Regierung Chinesen die Übernahme eines deutschen Unternehmens untersage. Vorangegangen sei eine monatelange Prüfung durch das Bundeswirtschaftsministerium.

Das Ahlener Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter und ist Technologieführer bei hochfesten Materialien, die in der Luft- und Raumfahrt zum Einsatz kommen, aber auch im Nu­klearbereich verwendbar sind, wie die „Wirtschaftswoche“ weiter vermeldet. Unternehmen und Ministerium wollten sich dem Fachblatt gegenüber offiziell nicht äußern.