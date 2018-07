In Lippstadt war in der Nacht zu Freitag eine Kunststoff-Fabrik in Brand geraten. Die giftige Rauchwolke, die anschließend über der Stadt hing, hatte am Morgen auch Auswirkungen auf Ahlen. „Der Wind stand offenbar günstig“, sagte Jög Beyer, Disponent in der Einsatzzentrale der Feuerwehr-Hauptwache am Konrad-Adenauer-Ring. „Aufgrund des Großbrandes in Lippstadt kam es in weiten Teilen des Stadtgebietes zu Geruchsbelästigungen.“ Mehrere Anrufe wurden seit den frühen Morgenstunden bei den Ahlener Kräften registriert. Zu Anfang habe es die Vermutung gegeben, die Ursache des Brandgeruchs komme aus dem Olfetal. „Wir sind dann ausgerückt, um das zu prüfen, mussten aber feststellen, dass die Ursache tatsächlich bei der Einsatzstelle in Lippstadt liegt“, so Beyer. „Wenn es zu unangenehm wird, einfach die Fenster geschlossen halten“, rät die Feuerwehr. In Vorhelm landeten sogar Rußpartikel und winzige Styroporteilchen auf Terrassen und in Gartenpools, erfuhr die „AZ“. Welche Auswirkungen eine Berührung der Teilchen genau hat, prüft nun das Landesumweltamt. Anwohner sollten die Teile nicht berühren. Außerdem sollten verschmutzte Becken nicht genutzt werden – ebenso wie Spielplätze. Der Kreis Warendorf hat für Rückfragen von Betroffenen eine Info-Hotline geschaltet: Telefon 0 25 81 / 53 77 77.