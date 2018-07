Warnung vor giftigem Styroporregen

Wegen eines Großbrands in einem Gewerbegebiet in Lippstadt bei Paderborn hat eine giftige Rauchwolke über der Stadt stundenlang die Menschen verunsichert. Für Aufregung sorgten unter anderem glühende Styroporteilchen, die auf Lippstadt hinabregneten. Verletzt wurde niemand.

Der Brand war am späten Donnerstagabend gemeldet worden. Ein hartschaumverarbeitender Betrieb in dem Gewerbegebiet habe bereits komplett in Flammen gestanden, als die Feuerwehr eintraf. Kurz danach sei eine Halle komplett eingestürzt, eine andere halb. Wegen beschädigter Hauptgasleitungen, Gasflaschen und eines Gastanks habe zwischenzeitlich Explosionsgefahr bestanden - die Einsatzkräfte hätten die Löscharbeiten deshalb schon eine halbe Stunde nach Einsatzbeginn unterbrechen müssen.

Feuerwehrleute löschen mit Wasser einen Brand in einer Kunststofffabrik in Lippstadt.

Hallenteile einer Kunststofffabrik liegen nach einem Brand zerstört auf dem Boden.

Das Großfeuer in einem Gewerbebetrieb hat einen stundenlangen Löscheinsatz ausgelöst.

«Wir sind mit 300 Mann vor Ort», sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen.

Eine Halle stürzte ein, eine zweite Halle steht nur noch halb.

Feuerwehrleute löschen mit Wasser einen Brand in einer Kunststofffabrik.

Feuerwehrleute löschen mit Wasser einen Brand in einer Kunststofffabrik.

Feuerwehrleute löschen mit Wasser einen Brand in einer Kunststofffabrik.

Feuerwehrleute löschen mit Wasser einen Brand in einer Kunststofffabrik.

Warnungen in Ahlen, Beckum und Wadersloh

Bei den Löscharbeiten seien die gesundheitsschädlichen Styroporteilchen zusammen mit der Rauchwolke in die Luft gestiegen, aber dort nicht ganz verbrannt, erklärte der Polizeisprecher. Schließlich seien sie hinabgerieselt. Die gefährliche Wolke zog nach Polizeiangaben nicht nur über Lippstadt hinweg, sie erreichte auch Orte im Kreis Warendorf, wie die Feuerwehr am frühen Morgen mitteilte. In Wadersloh, Ahlen und Beckum sollten die Bevölkerung Fenster und Türen geschlossen halten, Lüftungen und Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden. Gegen acht Uhr morgens gab es Entwarnung. Die Rauchwolke sei so weit reduziert worden, dass Fenster und Türen wieder geöffnet werden könnten.

Styroporteilchen nicht berühren!

Welche Auswirkungen eine Berührung der Teilchen genau hat, prüfe nun das Landesumweltamt. Die Experten würden jetzt darüber beraten, wie die Styroporteilchen am besten wieder beseitigt werden können, so der Sprecher der Feuerwehr. Anwohner sollten sie nicht berühren. Außerdem sollten Pools, die durch die Teilchen „sichtbar verschmutzt” wurden, nicht genutzt werden, heißt es aus dem Büro des Landrats - ebenso wie Spielplätze. Auch auf Obst und Gemüse aus dem Garten sollte verzichtet werden.

Bürgertelefon für den Kreis Warendorf Der Kreis Warendorf hat eine Hotline eingerichtet: Unter 02581-537777 können sich Bürger informieren. ...

Rund 350 Einsatzkräfte hatten in der Nacht und am Morgen gegen die Flammen gekämpft. Sogenannte ABC-Messzüge unterstützten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und und maßen im ganzen Stadtgebiet Schadstoffwerte. Per Lautsprecherdurchsagen und mit der Warnapp „Nina“ wurde die Bevölkerung gewarnt. „Der Einsatz wird uns wohl noch den ganzen Tag beschäftigen“, sagte ein Polizeisprecher.