Bester Bade-Juli seit acht Jahren

Abkühlung bei 27 Grad? Klar! 2400 Badefreunde können sich an diesem Donnerstag nicht irren. Der bisher heißeste Tag des Jahres – er ist auch der bisher beste in der laufenden Freibadsaison. Top-Temperaturen, Top-Zahlen: Mit rund 25 000 Besuchern rockt der Ferienmonat die halbe Saison. Wann hat es das zuletzt gegeben? „Im Juli 2010“, bilanziert Thomas Schliewe.

Wird‘s ein Sommer der Superlative? Der Betriebsleiter bleibt auch in der weiteren Betrachtung der Bilanzen mit beiden Beinen am Boden. Voreilige Freudensprünge? Keine, denn: „An die alten Zahlen kommen wir nicht mehr ran.“ Der letzte Super-Sommer mit 130 000 Besuchern sei im Jahr 2003 gewesen – und bleibe wohl aufgrund veränderten Freizeitverhaltens unerreicht. Dennoch: Mit rund 50 000 Gästen hat die aktuelle Saison das Vorjahresergebnis (39 000) weit überholt. Immerhin ist sie schon jetzt die beste seit dem Jahr 2011. Auf Prognosen will sich Thomas Schliewe nicht einlassen. Wird auch der August heiß? Fällt er vielleicht sogar ins Wasser. . .? Wer weiß es.

Im großen Becken haben Schwimmer noch freie Bahn. Foto: Ulrich Gösmann

Lassen sich in diesen Tagen überhaupt noch Bahnen ziehen? „Bis elf Uhr sicherlich“, empfiehlt der Betriebsleiter die frühe Erfrischung. Dann komme der Strom in Schwung – bis zum Wendepunkt gegen 17 Uhr. „Prime-Time“ sei in den Ferien zwischen 14 und 15 Uhr. Binnen einer Stunde passierten am Donnerstag 350 Gäste das Drehkreuz, eine Stunde später 320. Ab 18 Uhr entspanne sich die Lage. Ein günstiger Zeitpunkt auch an der Kasse. Der Feierabendtarif bittet mit 2,50 Euro zur Kasse. Der werde rege genutzt, lässt der Bäderleiter wissen. Was auch fürs Ferienticket gilt: Zehn Euro für sechs Wochen, zuzüglich Pfand. „Was nur für Kinder gilt“, wie Schliewe betont. „Einige Erwachsene glauben, ihn auch nutzen zu können, was uns nicht ganz glücklich stimmt.“

Personal deutlich aufgestockt

Personell hat die Bädergesellschaft aufgestockt. Durch den Schichtbetrieb seie auch die ganz heißen Stunden zu stemmen. Erfreulich: Größere Zwischenfälle habe es bisher nicht gegeben.

An den Schlusszeiten will Thomas Schliewe festhalten. Das habe sich inzwischen eingependelt. Kurz vor acht sei die Luft raus – bei den Gästen und beim Personal (schon lange).