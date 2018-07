Schatztruhe der zeitlosen Überraschungen

Früher probten sie in dunklen Beatkellern, heute im hellen Obergeschoss eines Bürogebäudes. Dazwischen liegen Höhen und Tiefen, nicht nur auf musikalischer Ebene. Bei den Musikern der Gruppe „Timeless“ verschmilzt das alles zu einem schlüssigen Ganzen.

Trotz der Jahre, die vieles veränderten, ist die Begeisterung für den Beat, für handgemachte Rockmusik und Schätze aus der Klangtruhe bei den drei „Ahlener Jungs“ ungebrochen: Georg Smeilus, Hans Hartings und Walter Prahst haben schon in so manchen Formationen gespielt. Sie gehen nun ihren bewährten Weg mit neuen Gefährten und Gästen weiter.

„Wir wollen die musikalische Vielfalt eines halben Jahrhunderts auf die Bühne bringen“, fasst Georg Smeilus zusammen, dessen Verstärker die Kumpels von damals noch als „Bass-King“ in Erinnerung haben. Mit drei weiteren „generationsübergreifenden“ Musikern aus der Wersestadt hat sich das erfahrene Trio in den vergangenen Monaten bestens eingespielt. Und das war nicht selbstverständlich.

Optisch brave Anfänge: „The Five Spirits“ 1965 mit Wilfried Schmied, Walter Prahst, Hans-Dieter Dorn, Wolfgang Petrows­ki und Karl-Heinz Jäckel (v.l.). Foto: privat

„Seit ich bei ,Quelle‘ meine erste Gitarre gekauft habe, ist so viel passiert“, sagt Smeilus. Anfangs sei es mit der Ahlener Musikszene nur bergauf gegangen. Bands wie „The Early Birds“, „Litchgates“ oder „Moon Dogs“ avancierten zu regionalen Stars, gewannen sogar den einen oder anderen Wettbewerb. Zum Beispiel „The Five Spirits“, die Lokalredakteur Günter Isfort im Jahr 1967 mit Bild und ungewohnt seichter Textbeschreibung in die „Ahlener Volkszeitung“ brachte: „Ihre zottelmähnige Haarpracht und ihre knallroten, eng anliegenden Hosen haben mit ihrem Phantasienamen – den fünf Geistern – ganz und gar nichts zu tun. Sie gleichen eher fünf roten Teddybären, die sich in ihren Pelz kuscheln.“ Gemeint waren Karl-Heinz Jäckel, Wilfried Schmied, Walter Prahst, Wolfgang Petrowski und Hans-Dieter Dorn.

Einige hatten das Glück als Vorgruppe von „Beat-Club“-Größen wie „The Lords“ oder „The Equals“ aufzutreten – damals im Kettelerhaus, im Jugendclubheim Burbecksort oder auf der „Ahlener Woche“. Wobei – auch das darf heute verraten werden – zumindest ein wichtiger Auftritt vereitelt wurde. „Es ist eben sehr gefährlich, wenn man sich mit den ,Lords‘ die Garderobe teilt“, spricht der Ahlener Bassist aus Erfahrung – und deutet nur an, dass Lord Ulli gerne die eine oder andere Flasche Whisky mit den lokalen Größen geleert hat.

Im Jugendclubhaus Burbecksort traten neben überregionalen Größen wie den „Equals“ immer auch lokale Beatbands auf. „The Early Birds“ oder „Litchgates“ und „Moon Dogs“ sind vielen noch ein Begriff. Hier die Formation „Forum“ im Jahr 1972 mit Georg Smeilus (Bassgitarre), Hans-Dieter Dorn (Schlagzeug) und Wilfried Schmied (Melodiegitarre, v.l.). Foto: privat

S ei‘s drum. Jedenfalls hätte vor gut fünf Jahrzehnten niemand der damals Aktiven gedacht, das magische Jahrzehnt der Sixties und „alles Gute, was danach kam“ im Jahr 2018 unter dem zeitlosen Namen „Timeless“ neu auf die Bühne zu bringen. Schließlich haben sich die drei „älteren Herren“ bewusst auch etwas jüngere Musiker in ihre Band geholt, was sie mit ihrem Namen unterschwellig hervorheben. Georg Smeilus formuliert es bescheiden so: „Wir sind vielleicht nicht die allerbesten Musiker, aber sehr gute Freunde.“

Jürgen Bollmer (Gesang / Keyboard), Georg Smeilus (Gesang / Gitarre), Walter Prahst (Bass) und Hans Har­tings (Schlagzeug) sorgen nun für den instrumentalen Teppich, auf dem sich Nadine Wrobel und Kalli Eifler gesanglich austoben können.

Der Titel ihres Programms „Schatztruhe“ verweist dabei auf wahre Perlen der Beat-, Rock- und Popgeschichte. Dabei bleiben die fünf Männer mit ihrer Dame nicht allein: „Immer wieder werden Gastmusiker dieser Schatztruhe entsteigen und musikalisch mit einsteigen“, erzählt Walter Prahst. Wer zum Beispiel? Das wird noch nicht verraten.

Wer „Timeless“ live erleben will, ist am Freitag, 3. August, im Biergarten „Flöz“ an der Zeche Westfalen richtig. Ab 21 Uhr spielen die Ahlener „Rock-Mammuts“ innerhalb der Reihe „Tralla-City“ und hoffen auf viele alte und neue Zuhörer.