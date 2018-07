Heiß, heißer, Heißmangel! „Über 40 Grad werden‘s schon sein“, spekuliert Petra Sprick und lacht. Das, was an warmer Luft in dieser rekordverdächtigen Woche durch die Fenster der kleinen Heißmangel an der Wilhelmstraße hereinströmt, heizen die beiden Öfen unter ihrer Walze weiter an.

Arbeiten in der Heißmangel – für die 73-Jährige in dieser Hitzeperiode nichts anderes, als im Büro zu sitzen oder am Pizzaofen zu stehen. Allen sei warm, alle schwitzen. Und: „Es muss ja auch gemacht werden.“ Mit der richtigen Einstellung, etwas Humor und ganz viel Trinken gehe auch das. Nur eins sei fehl am Platze: Mitleid. „Die Leute sollen ruhig weiter kommen. Mit Zurückhaltung kann ich nichts anfangen“, sagt Petra Sprick – und lacht auf ein Neues herzerfrischend.

Nach dem Dienst geht‘s übrigens mit der Hausarbeit gleich weiter. Das Bügeleisen bleibt dann aber kalt.