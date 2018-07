Zufriedenheit ist vielfältig

Wenn die Sommerferien beginnen und die Schüler sich in Richtung Freibad oder Urlaub begeben, findet auch in der Kinderheilstätte ein bemerkenswerter Wechsel statt: Für die meisten Freiwilligen geht dann das Jahr ihres Einsatzes als „Bufdi“ oder „FSJler“ zu Ende. Die Kinderheilstätte Nordkirchen betreibt auch in Ahlen eine Einrichtung für Kinder mit Behinderung: das Kinderhaus am Katharina-Busch-Weg.

Alle hat das Jahr im engen Kontakt mit Kindern und Jugendlichen mit Behinderung tief beeindruckt. „Ihr habt in der Abschlussreflexion beschrieben, wie schön es für euch war, zu merken, dass ihr gebraucht wurdet, dass die Kinder und Jugendlichen sich freuten, wenn ihr da wart und dass sie euch vermisst haben, wenn ihr nicht kommen konntet“, freut sich Gabi Lücke-Weiß, die pädagogische Anleiterin der Freiwilligen.

Teil eines Teams zu sein, Verantwortung für andere zu übernehmen, neue Formen der Kommunikation kennenzulernen – der Freiwilligendienst bringt viele neue Erfahrungen. Auch für die Kinderheilstätte sind die jungen Leute eine Bereicherung, sagt Gabi Lücke-Weiß: „Sie bringen frischen Wind zu uns, auch, weil sie selbst Jugendkultur leben und einen anderen Blick auf die Dinge haben – das ist für die Kinder, die bei uns leben wichtig und für unsere Teams immer wieder spannend.“

Mit Beginn des neuen Schuljahres werden 60 neue Freiwillige Teil der Klassenteams und Wohngruppen. Sie werden die ihnen anvertrauten Kinder kennenlernen, viel über Pflege und den Umgang mit Behinderungen erfahren – und auch über sich selbst. „Ihr seid in diesem Jahr gewachsen“, stellt Gabi Lücke-Weiß bei der Abschiedsfeier fest. „Das war gut für euch – und das war auch gut für unsere Kinder und Jugendlichen. Ich wünsche euch, dass ihr in Positionen kommt, die für euch gut sind, die euch zufrieden machen – ihr konntet hier ja sehen, dass Zufriedenheit ganz vielfältig sein kann.“

Freiwillige unterstützten die Kinderheilstätte in der Schule, den Wohngruppen, der Kindertageseinrichtung sowie der Kinderarche in Datteln und in anderen Bereichen wie Handwerk oder Verwaltung. Wer sich für einen Freiwilligendienst oder eine Hospitation interessiert, meldet sich bei Gabi Lücke-Weiß unter Telefon 0 25 96 / 5 81 33 oder per Mail an g.luecke-weiss@kinderheilstaette.de. Mehr dazu steht außerdem im Internet unter www.kinderheilstaette.de.

Der Freiwilligendienst umfasst 39 Stunden pro Woche, bei Freiwilligen über 27 Jahren ist auch eine Teilzeittätigkeit ab 20 Stunden pro Woche möglich. Das Taschengeld inklusive Verpflegungspauschale liegt bei 440 Euro pro Monat. Bei einem Jahr Freiwilligendienst liegt der Urlaubsanspruch nach AVR, dem Tarifwerk der Kirche, bei 30 Tagen (Fünf-Tage-Woche). Die Beiträge für alle gesetzlichen Sozialversicherungen übernimmt der Dienstgeber, die Zusage für einen Studienplatz ist auch nach dem Freiwilligendienst gesichert und es gibt einen BFD-Ausweis (mit Ermäßigungen im Personennahverkehr, Freizeiteinrichtungen). Bei einem ganzen Jahr im Freiwilligendienst finden 25 Bildungstage statt (Einführung, Zwischenreflexion, Abschluss, fachliche Seminareinheiten, Ausflüge und Exkursionen).