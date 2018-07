Ein finsterer Iwan und zwei Tölpel

Picknick, Straßentheater und viel Musik: Auf dem Parkplatz am Bürgerzentrum erlebten am Freitagabend zahlreiche Besucher das Sommer-Kulturprogramm „Tralla City auf Tour“. Und das bei regelrecht tropischen Temperaturen.

„Wir mussten uns richtig aufraffen, an diesem heißen Tag hierher zu kommen“, meinten um kurz nach acht Uhr noch die ersten Besucher, als sie mitgebrachte Leckereien von Baguettes über Käsehäppchen bis zu selbst gemachten Frikadellen auf den Tischen beim „Weißen Picknick“ vor der kleinen Bühne anrichteten und dabei die Livemusik der Ahlenerin Yagut Yanzen zur Einstimmung auf den Abend genossen.

Yagut Yanzen bot am E-Piano nicht nur bekannte Songs wie „Toxic“ von Britney Spears oder „I Kissed A Girl“ von Katie Perry im akustischen Gewand dar. Seit zwei Jahren schreibe sie auch eigene Songs, verriet die Sängerin und Pianistin. Und ihre Stücke mit Titeln wie „Fall“ oder „Let Him Go“ umrahmten den kulinarischen Genuss musikalisch so passend, dass es immer wieder Applaus für die junge Musikerin gab, während sich die Reihen beim Picknick im Laufe des Abends weiter füllten.

Gut gelaunte Göste beim Weißen Picknick Foto: Christian Feischen

Im Mittelpunkt des Interesses der „Tralla-City“-Besucher stand freilich die Aufführung des Ensembles „Bazarnaüm Production“ aus Frankreich. Die vierköpfige Straßentheatergruppe gab sich bei ihrem Programm „Bankal Balakan“ als skurrile Künstlertruppe irgendwo aus Südosteuropa. Mit ihrem klapprigen roten Wohnwagen wirkte das so, als kämen die Vier geradewegs aus Ungarn oder Rumänien angereist. Dabei erwies sich das Gefährt als aufklappbare Bühne, auf der man weit mehr als bloß rhythmische Balkan-Klänge spielen kann. Denn neben viel Musik von Sängerin und Percussionistin Delphine Genim, Klarinettist Vincent Sachello, Posaunist Frédéric Valla und Akkordeonspieler Yohann Loisel präsentierte das temperamentvolle Quartett eine kurzweilige Abfolge komischer Szenen mit clownesker Pantomime, Jonglage und Artistik.

Während Yohann Loisel den stets finster dreinguckenden „Iwan“ gab, stolperten Vincent Sachello und Frédéric Valla zuweilen tölpelhaft vor und um die Bühne herum, was das Publikum immer wieder zu Lachern und Zwischenapplaus hinriss. Als eine Glühbirne effektvoll platzte, ging der Versuch der Bühnenreparatur im wahrsten Sinne des Wortes schief: Denn sogar der Künstler-Vagabunden-Wagen geriet dabei aus dem Gleichgewicht, lud die Akteure aber umso mehr zu weiterer unermüdlicher Akrobatik auf ihrer in Schieflage geratenen Bühne ein.

Die gespielten Missgeschicke kamen beim Publikum von Jung bis Alt sichtlich an. Als auch noch die von Sängerin Delphine Genim als Sensation angekündigte Katapultierung eines Pudels per Kanonschuss ins Publikum missglückte, überspielte das Ensemble auch diese Situation mit einem schwungvollen Lied zum Mitsingen und Mitklatschen. Großen Schlussapplaus bekamen „Bazarnaüm“ schließlich für ihre einstündige Vorstellung mit einer überaus unterhaltsamen Mischung aus Komik, Akrobatik und Musik.

Mit Musik von Yagut Yanzen klang der „Tralla-City“-Abend nach Einbruch der Dunkelheit am lauen Sommerabend aus. Rund 350 Besucher waren es schließlich, die am Freitagabend kamen, schätzten die Organisatoren. Und wer sich trotz Hitze „aufgerafft“ hatte, konnte sich am Ende über einen kurzweiligen Kultursommer-Abend freuen.

Mit „Tralla City auf Tour“ geht‘s am kommenden Freitag an der Zeche weiter. Dort tritt dann ab 21 Uhr die Ahlener Band „Timeless“ auf der „Flöz“-Bühne auf.