Wie gewohnt, findet am ersten Samstag im Monat das Seniorenfrühstück in der Awo-Seniorenbegegnungsstätte, Freiheit 1, statt. Der Awo-Ortsverein lädt am 4. August von 9 bis 11 Uhr zum üppigen Frühstücksbuffet ein. Zum Selbstkostenpreis von 4,50 Euro ist bei warmen und kalten Getränken und Speisen, für jeden etwas dabei.

Die gesellige Atmosphäre lädt dazu ein, gemeinsam das Wochenende zu beginnen und neue Bekanntschaften in der Nachbarschaft zu schließen. Neue Gesichter sind willkommen. Um vorherige Anmeldung, bei der Awo-Begegnungsstätte unter Telefon 5 47 06 47 (dienstags und donnerstags, 14 bis 17 Uhr, und mittwochs, 10 bis 12 Uhr), wird gebeten.