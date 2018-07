Der 7. Münsterland-Sternlauf hat am Samstagmittag im Mariengarten seinen traditionellen Zwischenstopp eingelegt. Der vom Verein „Läuferherz“ ausgerichtete Sternlauf Südost wurde zu Gunsten der Kinderkrebshilfe Münster organisiert und führte von Lippetal Lippborg über Beckum, Ahlen, Drensteinfurt, Albersloh, Gremmendorf und St. Mauritz nach Münster. Hier trafen am Samstagnachmittag noch vier weitere Läufe aus dem gesamten Münsterland ein. In Ahlen standen die Mitglieder der Kolpingfamilie auch in diesem Jahr wieder bereit, um Läufer und Radfahrer mit erfrischenden Getränken, Obst, Kuchen und kühlendem Wasser zu versorgen. Am Samstagmittag trafen 15 Radfahrer und rund 60 Läufer ein, um sich nach Erfrischung und Stärkung auf die nächste Etappe nach Drensteinfurt zu machen.