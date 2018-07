Autos aus der Jugend

Was ein großer Bahnhof am frühen Freitagnachmittag auf dem Geländer Firma KÜS Richter in Dolberg. Die „Alt Opel IG“ hatte zu ihrem jährlichen Treffen geladen und rund 30 Opel-Liebhaber trafen mit ihren Oldtimern ein. Drunter auch Fans aus Österreich und der Schweiz, die bei 37 Grad eine beschwerliche Anreise auf sich genommen hatten. „In diesen Autos gibt es keine Klimaanlagen und viele steckten bei diesem heißen Wetter bei Kassel im Stau. Außerdem haben die Opelfreunde aus den Niederlanden kurzfristig abgesagt. Das sind auch ältere Leute, die haben sich die Anreise bei den Temperaturen nicht zugetraut“, erklärte Organisator Karl-Heinz Hahne.

Karl-Heinz Hahne. Foto: Marc Kreisel

Das dritte Typgruppen-Treffen Opel Rekord C / Opel Commodore A begann mit Kaffee und „Opelwaffeln“, dabei besichtigten die Teilnehmer und interessierten Besucher die Fahrzeuge. Viele machten Fotos, erkannten ihre ersten Autos wieder wieder und schwelgten in Erinnerungen.

Nach dem Austausch in Dolberg ging es weiter zur „Waldmutter“. Dort wurden dann kurzerhand die Terrasse in „Opellounge“ und der Speisesaal in den „Opelsaal“ umbenannt, Stilecht eben!

Gepflegter Innenraum Foto: Marc Kreisel

Nach dem Essen stand ein Vortrag inklusive Diskussionsrunde zum Thema „Oldtimer wann und wie?“ auf dem Programm, ehe es zum gemütlichen Abend überging. Am Samstag besuchten die Opelfreunde das Landesgestüt in Warendorf, schauten sich die Monstertrucks der Firma Hörstkamp in Füchtorf an und später stand noch ein Besuch des Deutz-Museums an. Zum Abschluss des Alt-Opel-Treffens am Sonntag gab es eine Fahrt zum Schloss Nordkirchen. Nach der Besichtigung endete der offizielle Teil.

„Ich habe beim letzten Treffen im Schwarzwald zugesagt, dass nächste Treffen zu organisieren, zwar nach einigen Bierchen, aber dennoch mit Bedacht“, lächelte Karl-Heinz Hahne: Denn wenn es niemand mache, dann schlafe ein so tolles Event für Alt-Opel-Liebhaber ein. Er hofft darauf, dass sich auch für das Jahr 2019 ein Organisator findet.