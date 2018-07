Kalinka und Calypso

„Ein Russe verkörpert die russische Seele“, begrüßt Schlagzeuger und Sänger Stas Torb am Samstagabend die Besucher der „Fernweh“-Reihe am „CopacaBüz“-Strand: „Kommen zwei Russen zusammen, gründen sie eine Mafia, drei machen eine Revolution und vier – das sind ‚Hop Stop Banda‘“.

Genauso humorig und temperamentvoll wie die Ansagen bleibt über zwei Stunden lang auch die Musik beim Multi-Kulti-Konzert der vier Instrumentalisten und Sänger, die nicht bloß aus Russland, sondern auch aus Deutschland und Chile kommen. Nach eigenem Bekunden sind ihre Stücke ein „Raubüberfall auf die Folklore der Welt“, so „Hop Stop Banda“, die Samstag ohne Klarinettisten aufspielen.

Aber auch als Quartett überzeugen Sänger und Gitarrist Rifkat Daukaev, Schlagzeuger Stas Torb, Micha Duboff am Bass und Leo Röttig an Akkordeon und Piano: Die im Laufe des Abends über 70 Zuhörer harren dabei trotz eines zwischenzeitlichen Gewitterschauers und Dank eines mitten im Konzert spontan vom Büz-Team aufgestellten Pavillons aus, um die eigenwillige und etwas skurrile musikalische Folk-Mixtur zu hören.

Gewitter? Macht den CopacaBüz-Besuchern nichts. Foto: Christian Feischen

Mit Elementen aus Tango, Polka und jiddischer Klezmer-Musik gelingt den spielfreudigen „Hop Stop Banda“ eine immer wieder mit viel Applaus bedachte außergewöhnliche Mischung aus lateinamerikanischen Rhythmen mit russischer Folklore-Melodik: „Kalinka“ trifft da sozusagen auf Calypso, wenn etwa beim „Soviet Tango“ so ziemlich alles zusammenkommt, was unterschiedliche Musiktraditionen von den Anden bis nach Sibirien ausmacht. Zwischen zahlreichen Songs mit russischen Texten, vornehmlich „Gangster-Folklore“ der 20er und 30er Jahre, darf bei „Hop Stop Banda“ auch mal ein Folksong aus Chile direkt auf ein flottes „Kosakenlied“ folgen, an das sich wiederum ein sehnsüchtiges „Liebeslied“ mit deutschem Text anschließt, in dem es um Frühlingsgefühle eines Banditen geht.

Die unterhaltsame „Fernweh“-Reise quer über die Kontinente mit neuen Interpretationen alter Folklore mündet schließlich in temporeiche Songs zum Mitklatschen und nicht zuletzt in eine besondere Erkenntnis der Band: Ein russisches Liebeslied aus dem 18. Jahrhundert, in dem es um die Haarpracht der Geliebten und Blumen geht, sei doch im Grunde ein Hippie-Song, meint Stas Torb. Auch bei ihrer Anspielung auf 50 Jahre „Flower Power“ vergessen „Hop Stop Banda“ also nicht, freilich wiederum mit einem Augenzwinkern, die „russische Seele“.