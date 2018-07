Angebote zum Zehnjährigen

Der Treffpunkt Dachgarten bei der Innosozial an der Zeppelinstraße 63 bietet schon seit Jahren zahlreiche Freizeitangebote für Menschen mit und ohne Behinderungen an. So findet das „Offene Café“ wöchentlich statt, die anderen Angebote wie gemeinsames Kegeln, „Offener Samstagstreff“ und der „Offene Frühstückstreff“ stehen monatlich auf dem Programm.

Neben einer Vielzahl interessanter Ausflüge wird es am Montag, 10. September, ein attraktives Geburtstagsfest geben. Zum zehnjährigen Bestehen kommt der Zauberer Ludgero. Beim gemeinsamen Grillen tauschen sich die Gäste über Vergangenes aus und können tolle Preise bei einer Verlosung zu gewinnen. Anmeldungen nehmen die Mitarbeiterinnen der Zentrale bis zum 31. August unter der Telefonnummer 7 09 90 entgegen.

Bei zwei Ausflügen sind noch Plätze frei: Am Samstag, 1. September, geht die Fahrt zum Gut Kinderhaus in Münster. Hier stehen ein gemeinsames Frühstück, der Einkauf im Hofladen sowie „Kunst am Rande“ auf dem Programm (Anmeldung werden bis zum 18. August entgegengenommen).

Am Samstag, 1. Dezember, können sich die Teilnehmer im „Metropoli“, dem historischen Kino in Rheine umsehen und so allerlei rund um die Welt des Kinos entdecken (Anmeldungen werden bis zum 17. November entgegenommen).

Die genauen Zeiten, Kosten und weitere Informationen bekommen Interessierte auf der Homepage unter www.innosozial.de/Inklusion.

Eine verbindliche Anmeldung für die Ausflüge zu den angegebenen Fristen ist unbedingt erforderlich. Anfragen zu allen Angeboten des Treffpunkts, den Ausflügen und Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 70 99 32 möglich.