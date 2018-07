Gleich mehrere offensichtlich alkoholisierte oder unter Drogen stehende Fahrzeugführer fielen der Polizei am Samstag und Sonntag auf. In der Nacht zu Samstag, gegen 3.10 Uhr, überprüften die Beamten einen 19-jährigen Warendorfer Autofahrer auf der Warendorfer Straße. Die Beamten stellten mittels eines Vortests fest, dass der Fahranfänger offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutprobe war erforderlich. Des Weiteren fanden die Beamten in seinem Auto geringe Mengen Rauschgift, das sie sicherstellten.

Gegen 3.55 Uhr geriet ein 54-jähriger Autofahrer, der von der B 58 auf die Daimlerstraße abbog ins Visier der Polizei. Bei der Überprüfung des Ahleners stellte sie Atemalkohol fest, was sich durch einen Test bestätigte. Dem 54-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt.

Am Sonntag gegen 18.55 Uhr überprüfte die Polizei einen 30-jährigen Ahlener auf dem Konrad-Adenauer-Ring. Auch hier verlief ein durchgeführter Drogenvortest positiv, so dass dem Autofahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Um 22 Uhr hatte ein Fahrradfahrer auf der Warendorfer Straße erhebliche Probleme sich auf dem Fahrrad zu halten. Nicht nur dass der 36-Jährige fast zweimal gestürzt wäre, so nutzte er auch die falsche Straßenseite. Auch hier war nach einem positiven Atemalkoholtest eine Blutprobe fällig.