Ein Muss: Spannung und ein gutes Ende

Nach Herzenslust im Buchladen stöbern und einkaufen, ohne sich um das Bezahlen kümmern zu müssen – ein Traum. „Der Sommerleseclub lässt eben Träume wahr werden“, schmunzelt Conny Davies. Die Büchereimitarbeiterin ist mit Praktikantin Sonja Kangro am Freitag mit 13 Leseclub-Kids zur Mayerschen Buchhandlung zum Einkaufen gegangen. „Dieser Bucheinkauf kommt unserem Bestand zugute und trifft natürlich das Interesse der Käufer“, sagt Conny Davies.

Einen strammen Korb voller Bücher hat sich der zwölfjährige Christian aus Sendenhorst ausgesucht. „Am liebsten mag ich Bücher, die spannend sind und wo das Gute das Böse nicht nur besiegt, sondern es zum Guten bringt“, erklärt er. Dazu hat er noch eine Anzahl der beliebten Wissensreihe „Was ist Was“ ausgesucht. Auch hier findet der Montessori-Schüler ganz viel Spannendes für die Ferien.

So geht es auch Johanna. Sie hat es ganz besonders auf ein Buch abgesehen: „‚Das Mädchen das aus dem Mond trank‘, darauf freue ich mich schon ganz lange“, zeigt die zwölfjährige Schülerin des St.-Michael-Gymnasiums. Dabei geht es um ein Mädchen das sich durch den außergewöhnlichen Drink langsam in eine Hexe verwandelt und als solche aufwächst, fasst Johanna zusammen: „Ich hoffe, es geht gut aus, denn ich kenne praktisch nur den Klappentext.“ Sie bliebt in den Ferien daheim, da können Bücher nur nützlich sein.

Der Sommerleseclub sorgt noch mit weiteren Veranstaltungen für Kurzweil. So inszeniert Regisseurin und Autorin Heike Beutel vom 6. bis 10. August in einem Theaterworkshop „Die Bremer Stadtmusikanten“ – das Märchen, dessen Kernsatz wohl ist „Etwas Besseres als den Tod findest du überall“. Mit diesem Motto ziehen die Tiere, die ihren Besitzern lästig wurden, aus, um Abenteuer zu erleben. Mit den SLC-Kids wird die Regisseurin das Stück neu bearbeiten und am 10. August um 16 Uhr in der Stadtbücherei vorführen. Der Eintritt ist frei, alle sind eingeladen.

Dazu gibt es jede Woche immer dienstags und donnerstags zwischen 16.30 und 17 Uhr den „Sommerleseclub zum Vorlesen“ mit den Vorlesepaten für Kinder bis acht Jahre. Dazu gibt es das „Werkstatt-Café für Groß und Klein“ mit Angeboten zum Basteln, Malen, Animationen und Filme gestalten und drehen, SLC-App nutzen, Fotografieren und zusammen Spaß haben. Das Werkstatt-Café läuft dienstags und donnerstags von 14.30 bis 18 Uhr.