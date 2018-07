Blicke auf Botanik und Baupläne

Ein Ort der Entspannung ist der Saunagarten im Parkbad. Diesen können normalerweise aber nur diejenigen nutzen, die auch zum Schwitzen da sind. Am Sonntag war er aber zum „Tag des offenen Saunagartens“ zum dritten Mal für alle Bürger geöffnet.

„Wir entspannen hier auch ganz gut“, fühlte sich auch Hans Neuperger vom Schiffsmodellbauclub (SMC) ganz wohl im Saunagarten. Zusammen mit neun anderen Clubmitgliedern war er mit 24 Booten und Leuchtturm dabei, um auf dem großen Teich optisch für Abwechslung zu sorgen. Im vergangenen Jahr waren die Schiffbauer erstmals mit an Bord, was bei der Bädergesellschaft so gut ankam, dass sie gleich wieder eingeladen wurden. Um die Schiffe besser zu Wasser lassen zu können, hatten sie extra einen Wandersteg mitgebracht.

Das Ehepaar Doris und Christian Kattner hatte den „Tag des offenen Saunagartens“ schon 2017 genutzt und war sehr angetan. „Das ist vom Erholungswert schon eine schöne und ansehnliche Anlage“, lobte Christian Kattner im Gespräch mit Bäderleiter Thomas Schliewe. Der hatte bis zum frühen Nachmittag einen normalen Besucherstrom erlebt, der dann zur Kaffeezeit noch intensiver werden sollte, um sich am Ende bei 300 Besuchern einzupendeln. „Wir hatten nur positive Rückmeldungen über den Garten“, zeigte Schliewe sich zufrieden und deutete auf einen Nebeneffekt hin – denn viele Gäste hätten durch den Besuch erst entdeckt, wie großzügig das Saunaangebot ist.

Elke und Norbert Maschelski (v. l.) schauen sich interessiert die Pläne an. Foto: Ralf Steinhorst

Das wird im Herbst noch einmal ergänzt. Am Ende des Gartens hatte die Bädergesellschaft einen großen Bauplan aufgestellt, der auf die in 14 Tagen geplanten Bauarbeiten zu einer neuen Event- und Aufgusssauna hinwies.

Elke und Norbert Maschelski sahen sich den Plan interessiert an. „Die alte Sauna ist nicht mehr zeitgemäß und zu eng. 37 Quadratmeter sind richtig groß“, zeigte sich der regelmäßige Saunagänger Norbert Maschelski begeistert. Bis zu 55 Saunaplätze entstehen zusätzlich, erklärte Thomas Schliewe. Wenn alles klappt, werden sie noch im Herbst nutzbar sein. Um Platz dafür zu schaffen, werde extra ein Wall abgetragen.

Wer den Blick nicht nur auf Botanik, Schiffe und Bauplan richtete, der konnte die 30 Skulpturen des Sendenhorster Künstlers Heinz Christ über den Garten verteilt entdecken. Er war wieder mit seiner Dauerausstellung dabei.

„In diesem Jahr habe ich zehn neue Skulpturen dazugestellt, einige wurden zwischenzeitlich verkauft“, zeigte sich der Künstler mit dem „Tag des offenen Saunagartens“, der ihm auch immer viele Gespräche ermögliche, sehr zufrieden. Denn dieser Aktionstag habe sich für ihn immer gelohnt.