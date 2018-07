Kevin Kühnert und Ahlen – wo ist da die Verbindung? Ganz einfach: Der Juso-Chef ist auch Kommunalpolitiker. Und zwar in Berlin, genauer im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, zu dem Ahlen eine langjährige Städtepartnerschaft pflegt. „Trotzdem bin ich heute zum ersten Mal in Ahlen“, stellte Kevin Kühnert zu Beginn einer Diskussionsveranstaltung im Bürgerzentrum Schuhfabrik am frühen Montagabend fest. Nun wolle er doch mal sehen, ob es hier wirklich so legendär zugehe, wie er es mehrfach über das Stadtfest gehört habe.

Bevor der junge Politiker dazu Gelegenheit bekam, diskutierte er allerdings mit Vertretern aus Gewerkschaftsjugendorganisationen sowie dem Publikum über das Thema „Ausbildung besser machen“. Dabei ging es um das neue Berufsbildungsgesetz, um die Forderungen nach einer Mindestausbildungsvergütung und die Gleichstellung schulischer Ausbildungen. Initiiert worden war die Veranstaltung von der SPD im Kreis Warendorf. (Ausführlicher Bericht folgt.)