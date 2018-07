Zweimal Gitarre, Mundharmonika und Gesang: Andrea Carbone und Ennio Cuccarano bringen echt italienisches Flair in den alten Bahnhof Tönnishäuschen. Am Samstag, 4. August, sind sie ab 20 Uhr zum Konzertabend zu Gast.

Als „Andrea & Ennio“ bringt das Duo echte Straßencafé-Atmosphäre in die westfälische Provinz. In charmanter und herzerwärmender Manier präsentieren sie bekannte Stücke italienischer Liedermacher. Die besten Hits von Adriano Celentano haben die beiden ebenso im Repertoire wie Stücke von Umberto Tozzi oder Eros Ramazotti.

Immer wieder begeben sich die zwei Musiker zwischen ihren Darbietungen ins Gespräch mit ihren Gästen und binden sie spielerisch in den Abend mit ein. „Wer weiß, was Prost auf italienisch heißt?“, fragen die Künstler beispielsweise ihr Publikum und recken dabei ihre Weingläser in die Höhe, ehe sie anschließend „L’italiano“ von Toto Cutugno intonieren. Hin und wieder nahmen sie einen Schluck. „Das ist gut für die Stimme“, sagt Ennio Cuccarano.

Klangvoll begleiten sich die Italiener gegenseitig mit ihren Gitarren. Andrea Carbone stellt außerdem im „Alten Jäger“ nicht nur seine Gesangsqualitäten unter Beweis, sondern lässt die Besucher außerdem an seinem gekonnten Mundharmonika-Spiel teilhaben. Zum Konzert bringt er eine ganze Batterie an handlichen Aerophonen mit.

Der Eintritt zum Italienischen Abend kostet acht Euro, Reservierungen werden ab sofort im „Pängel-Anton“ unter der Telefonnummer 0 25 28 / 13 75 entgegengenommen.