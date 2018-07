Die Parksauna geht am kommenden Montag, 6. August, nach dreiwöchiger Pause wieder in den regulären Betrieb. Bedingt durch die extreme Wettersituation bleibt das Parkbad allerdings weiterhin geschlossen, teilt die Bädergesellschaft kurzfristig mit. In der nächsten Woche beginnen die Arbeiten für die neue Aufguss-Sauna. Für die erste Zeit gelten reduzierten Eintrittspreise. Das Bad hatte zum Ferienbeginn für die alljährlichen Revisionsarbeiten geschlossen. Aufgrund weiterer Fliesenschäden wurde zunächst um eine Woche verlängert (wir berichteten).

Hauptgrund für die weitere Schließung des Parkbades wird die immer noch anhaltende Schönwetterperiode genannt. Zurzeit werde die Personaldecke im Freibad aus Sicherheitsgründen aufgestockt. Im Parallelbetrieb sei dies jedoch über einen längeren Zeitraum mit dem zur Verfügung stehenden Personal nicht aufrecht zu erhalten.