Die Sonne glüht, die Felder und Wiesen sind trocken. Die gelb leuchtenden Löschkräfte aus Wallenhorst haben an diesem Dienstagnachmittag keine Mühe, den vorbereiteten Haufen aus Stroh und trockenen Ästen zu entzünden. Ausgerechnet am bislang heißesten Tag des Jahres übt ein Internationales Katastrophenschutzteam auf freier Fläche gemeinsam mit Fachleuten von Agrarflug „Helilift“ in Ahlen den Ernstfall: Brandbekämpfung aus der Luft.

In Spanien, Portugal oder Griechenland sind aktuell rund 45 Ahlener Helikopter im Einsatz. Eine Flächenbrandgefahr ist angesichts der anhaltenden Hitzewelle auch in Deutschland ge­geben. „Wir proben hier keinen Vielleicht-Einsatz, sondern etwas, was wir täglich machen müssen“, sagt Christopher Billington, Marketingmanager und Pilot bei Agrarflug. Wachsame Augen auf das Geschehen haben auch Kameraden der Feuerwehr Ahlen. Sie sichern das Übungsfeld ab. „Das Ganze ist nicht ohne Risiko“, sagt Wachleiter Walter Wolf. „Wir müssen aufpassen, dass kein Funke ungewollt überspringt.“ Das geschieht zwar nicht, dennoch laufen zwei Übungsflüge nicht nach Plan: Der Wasserkorb löst nicht sofort aus. Da müssen nun die Techniker ran.