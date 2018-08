Rettungseinsätze nonstop – Krankenhausbetten belegt

Wieder schlecht geschlafen? Ahlen quält sich auch am Dienstag in einen neuen Sommertag, der abermals Spitzenwerte verspricht und weiter an die Substanz geht. Noch heißer soll‘s werden. Wohl dem, der die Nacht im eigenen Bett verbrachte. Einige haben längst kapituliert und sind kollabiert. Die Innere Abteilung des St.-Franziskus-Hospitals meldet am Morgen volle Station. Und das inmitten ihres alljährlichen Sommerlochs, das sonst um diese Zeit durch unterdurchschnittliche Belegung in Erscheinung tritt. Schattenseite dieses Sommers, hier und anderswo. Vielen reicht‘s.

Krankenhaus -Sprecherin Anne-Kathrin Hoffmann-Quittek kommt nach Rücksprache mit dem Leiter der Inneren Station, Dr. Norbert-Wolfgang Müller, schnell auf den Punkt: „Menschen kollabieren. Sie brechen zusammen. Kreislaufprobleme.“ Die Zahl der Hitze bedingten stationären Aufnahmen habe sich regelrecht verdoppelt. Die Hauptursache ist eine so simple: zu wenig Flüssigkeit. Insbesondere Ältere seien betroffen, weil ihr Durstempfinden nicht mehr ganz so stark ausgeprägt sei. Auch, wenn Patienten immer wieder beteuerten, doch genug getrunken zu haben: „1,5 Liter reichen nicht aus. Es kommt zu Schwindel und zu Kollapszuständen“, so Hoffmann-Quittek. Insbesondere Patienten, die durch Herzprobleme sonst weniger Flüssigkeit zu sich nehmen, sei dringend angeraten, mehr zu trinken.

Blaulicht hier, Blaulicht da. „Wir fahren im Rettungsdienst durchgängig“, sagt Walter Wolf, Leiter der Feuer- und Rettungswache. „Wir hatten sonst in den Vorjahren ein Sommerloch. Diesmal nicht.“ Ganz im Gegenteil: „Wir gehen von einem Einsatz in den anderen. Das ist für die Besatzungen eine echte Herausforderung.“ Häufigste Ursache: der Kreislauf. Die Unfälle der vergangenen Tage hätten gezeigt: „Die Leute sind kaputt, übermüdet, unkonzentriert.“

Blick auf die Brandeinsätze: „Da ist es noch erstaunlich ruhig. Einen richtigen Flächenbrand hatten wir noch nicht“, so Wolf. Die Wehr sei aber drauf vorbereitet, der Fuhrpark mit extra Schläuchen ausgerüstet.

Im Elisabeth-Tombrock-Haus machen schon am frühen Morgen die Sonnenhüte die Runde. Sie sind Bestandteil des Hitzekonzepts des Seniorenheims an der Kapellenstraße, das schon ab 22 Grad greift, wie Hauswirtschaftsleiterin Käte Winkelmann erklärt. Es legt unter anderem fest, wann und wie zu lüften und abzudunkeln ist. Winkelmann: „Wenn der Nachtdienst das Haus verlässt, ist zur Sonnenseite alles unten.“

Alles unten. Auch Bestandteil des Hitzekonzepts im Elisabeth-Tombrock-Haus. Foto: Ulrich Gösmann

Auch Pflegedienstleiter Udo Reins thematisiert – wie zuvor die Krankenhaussprecherin – das verminderte Durstempfinden im Alter. Bewohner würden immer wieder dazu angehalten, zu trinken. Im demenziellen Bereich gebe es mehrfach am Tag kleine Trinkrunden. Mit Erfolg. „Wir mussten noch niemanden wegen Hydrierung ins Krankenhaus bringen lassen.“

Käte Winkelmann blickt auf den Speiseplan: Kaltschale statt heiße Bouillon. Und wer das Wasser satt sei, für den stünde frisches Obst bereit. Hauptsache, viel Flüssigkeit.

Damit auch die Freude am Sommer erlebbar bleibt, wartet auf die Bewohner an diesem Mittwoch eine kleine Überraschung: „Der Eiswagen kommt“, verrät Käte Winkelmann.

Aber auch an die Mitarbeiter ist mit Konzept gedacht: Wasser für alle. Ventilatoren in den Büros und Klimaanlagen in den Bereichen, in denen es wie in der Heißmangel besonders kritisch ist.

Die Hitze – auch ein Thema bei der Polizei. Belegbar sei es nicht, so Sprecherin Susanne Dirkorte-Kukuk, aber einige Kollegen hätten den Eindruck gewonnen, dass bei Verkehrsunfällen auch die Hitze einigen Fahrern ordentlich zu schaffen gemacht hätte. Zudem habe es am Wochenende deutlich mehr Ruhestörungen gegeben.

Dirkorte-Kukuk: „Ob die Leute wegen des Wetters empfindlicher sind oder ob es daran liegt, dass man mehr draußen ist, sei dahingestellt. Spürbar ist aber, dass die Toleranzgrenze mit den steigenden Temperaturen sinkt.“