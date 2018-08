Bachlauf durch den Bachlauf: ein Wortwitz, über den Erich Kindler wohl kaum lachen kann. „Es wird kritisch“, sagt der Kontrolleur des Wasser- und Bodenverbandes Dienstagmittag – und ist gerade zurück von der Werse-Messstation an der Bergamtsstraße. 15 Zentimeter seien es gerade noch. Schlimmer die Olfe: Sie liege in Teilen sogar komplett trocken.

Wenig Wasser in der Werse. Foto: Ulrich Gösmann

Zwischen „Hof Münsterland“ und Langst sei die Olfe inzwischen wasserfreie Zone, die Werse in den vergangenen Tagen insgesamt gewaltig runtergegangen. An der Bergamtsstraße, wo sie sonst knapp einen halben Meter misst, blitzen die Steine durch. Fische? Nicht zu sehen. Was wiederum auch gut sei. „Dann können sie auch nicht tot sein und sind jetzt an tieferen Stellen zu finden“, mutmaßt Kindler. Daran sei nichts zu machen. Wohl aber an den Praktiken, dass von Privatleuten via Pumpe Wasser aus der Werse gezogen werde. „Das passiert und ist verboten!“

Im „Berliner Park“ liegen Sumpfzonen trocken. Mehr noch: Die Hitze hat den Boden regelrecht aufplatzen lassen. Das, lässt Jörg Pieconkowski, Gruppenleiter Grünflächen bei den Ahlener Umweltbetrieben wissen, sei unbedenklich und ausnahmsweise auch mal „ganz gut“.