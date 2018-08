Vorhelmer Schützenfest auf Ameland

Sonnige Strand- und Meeresgrüße haben die „AZ“-Redaktion aus den Niederlanden erreicht. Auf der Nordseeinsel Ameland haben sich 90 Kinder und 22 Betreuer aus Vorhelm in den vergangenen zwei Wochen den Wind um die Nase wehen lassen.

Seit 35 Jahren bietet die Pfarrgemeinde St. Pankratius ihrem Nachwuchs diese Ferienfreizeit an. Dass es einmal zwei Wochen am Stück ausschließlich Sonne gab, ist wohl ein Novum, vermutet Mitorganisator André Kaldewei, der selbst schon seit einigen Jahren mit von der Partie ist. Erneut haben die Gäste aus dem Wibbeltdorf auf dem Hof Albatros zwischen den Orten Nes und Ballum ihr Domizil eingerichtet.

Schützenfest nach Vorhelmer Art – allerdings auf Ameland. Foto: privat

„Auch wenn wir nicht in einem Ortszentrum sind, kommt bei uns nie Langeweile auf“, sagt Lagerleiter Kaldewei. „Wir können uns hier frei entfalten, haben Platz und alle Freiheiten für Spiel, Spaß und Abenteuer.“ Der tägliche Gang zum Strand sei dabei schon fast obligatorisch.

Das Programm begann in der Regel um 8 Uhr mit dem Frühstück. Danach folgte der erste Programmpunkt. Während die muntere Truppe erst einmal beschäftigt war, legte sich das Küchenteam mächtig ins Zeug, schließlich sollte den Teilnehmern tägliche Vielfalt geboten werden. „Ein Sonderlob für gutes Essen“, sagt André Kaldewei.

Nach der Beköstigung wurde täglich einer der 22 Betreuer in den Mittelpunkt gestellt, der am Tag zuvor eine Wette verloren hat. Und danach wurde es meist so richtig kreativ.

Ganz ohne Schützenfest können die Vorhelmer mämlich auch in der Ferne nicht sein. Jungschützenkönig Simon I. eröffnete mit dem ersten Schuss auf den selbst gebauten Vogel den spannenden Wettbewerb. „Die Kinder konnten sich Geld in Form von Kronkorken an elf Stationen erspielen, um dann damit auf den Vogel zu schießen oder zu werfen“, beschreibt der Lagerleiter. „Zunächst schossen die Kinder mit einer Erbsenschleuder auf die Gipsplättchen unseres Vogels. Dabei gingen schon einige kaputt, doch nach zwei Stunden mussten wir das Ganze ein wenig beschleunigen und wir stiegen auf einen Golfball um.“ Der Golfball musste nun geworfen werden. Nach dem 717. Schuss um 18.34 Uhr Ortszeit war es dann endlich soweit: Marie I. regierte mit ihrem Thron über Hof Albatros. Der Abend wurde natürlich mit einem ausgelassenen Schützenball abgeschlossen.

Dass vor dem Hof ein großes Wasserbecken steht, kam den Kindern angesichts der Hitze sehr entgegen. Da störte es auch niemanden, wenn er mal voll bekleidet hineingeworfen wurde.

Zum Programm gehörte unter anderem auch die „Wilpert-Show“. Was das ist? An verschiedenen Stationen mussten die jungen Leute Punkte sammeln, um drei Spielfiguren – in Plastiksäcken verschnürte und mit bunten Kreppbändern geschmückte Betreuer – in ein vorgegebenes Ziel zu bringen. Die Betreuer konnten sich nur hüpfend fortbewegen, da die Füße mit Klebeband zusammengebunden waren. Zwischendurch ließ sie Lagerleiter André Kaldewei aber auch über die Wiese rollen oder im Dreikampf gegeneinander antreten.

Hier wird gelernt, wie man Grimassen schneidet. Foto: privat

Bis zum Abendessen war noch Zeit zum Toben oder für einen Einkauf im Lager-Kiosk. Wer mochte, schrieb ein paar fröhliche Zeilen an die Daheimgebliebenen. Und nach dem Abendessen endete das Programm noch längst nicht: „Wir haben natürlich auch die eine oder andere Nachtwanderung im Wald unternommen. Das war bei dem Wetter durchaus erfrischend“, so Kaldewei. Kurzum: Keine Langeweile auf der Insel!