Im dritten Anflug wird‘s nass

Egal, ob in der Luft oder am Boden – heiß ist es überall. Ausgerechnet jetzt eine realistische Waldbrandübung zu veranstalten, ist somit riskant. Aber das Team von Agrarflug „Helilift“ und ein 14-köpfiger Löschtrupp der gemeinnützigen Hilfsorganisation „@fire“ wollen unter den Bedingungen proben, die ihnen im Ernstfall begegnen würden – im Zweifel nicht nur im fernen Ausland.

Christopher Billington, Marketingmanager und Pilot des international aktiven Flugunternehmens aus Ahlen, macht zunächst noch einen gelassenen Eindruck, begrüßt die Beteiligten auf dem weitläufigen Gelände an der Warendorfer Straße mit lockeren Worten. „Ja, ich bin in England geboren und müsste jetzt eigentlich dringend aus der Sonne heraus!“ Doch die leicht gerötete Gesichtsfarbe muss der Flieger heute ertragen.

Den Vormittag über hat Pilot Konrad Stanchy einige „Trockenläufe“ absolviert, um ein neuartiges Wasserbehältersystem zu testen, das von der US-Firma „Dart Aecrospace“ entwickelt worden ist. Deren europäischer Vertriebsleiter Adrien Dilland ist selbst vor Ort, um den Praxistest mitzuerleben.

Gegen 15 Uhr biegt ein rotes Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HFL) der Freiwilligen Feuerwehr auf den Hof Beese. „Wir sind nur zur Beobachtung hier, nicht zur aktiven Teilnahme“, stellt Wachleiter Walter Wolf fest. Dennoch ist sein Rat gefragt. „Das Ganze ist nicht ohne Risiko“, konstatiert er. Ein paar Funken könnten einen echten Flächenbrand auslösen. Beim Inspizieren der späteren Brandstelle auf freiem Acker kann auch Christopher Billington eine gewisse Nervosität nicht mehr verbergen. „Wenn hier irgendetwas außer Kontrolle gerät, brechen wir sofort ab“, gibt er den „@fire“-Trupps zu verstehen.

Dann geht‘s in die Luft. Die „Bell 412“ startet und macht dabei so viel Wind, dass es dem schwitzenden Techniker Bastian Rücker, der bei dieser Übung den Funkkontakt zwischen Luft- und Bodenpersonal hält, schon fast angenehm wird. Parallel zum Lösch-Heli hebt eine „Bell 206“ als Beobachtungsposten ab. Es hat zuvor noch ein Kamerateam von Sat.1 an Bord genommen. „Sie wollen unsere Arbeit am Donnerstagabend im Fernsehen vorstellen“, verrät ein Agrarflug-Mitarbeiter.

Löscheinsatz aus der Luft geprobt 1/54 Brandbekämpfung aus der Luft: Übung bei Agrarflug „Helilift“. Foto: Christian Wolff

Im gefüllten Steinbruch am Bosenberg wird der rote Wasserbehälter bis zum Rand gefüllt. Mit ohrenbetäubendem Lärm macht sich aus Richtung Vorhelm der Lösch-Hubschrauber auf den Weg. Doch bevor der präparierte Stroh- und Reisighaufen angesteuert wird, lässt der Pilot rund 1,2 Tonnen Wasser einige Meter weiter zu Boden spritzen. „Dort hinten an der Waldkante haben wir einen trockenen Streifen“, erklärt Jan Südmersen, Vorsitzender des Vereins „@fire“. Um die Gefahr einzudämmen, durch Funkenflug einen größeren Band auszulösen, werde jener Streifen kurz vor Übungsbeginn gewässert.

Eine halbe Stunde später brennt der Ahlener Acker – „Showtime“ für die Männer und Frauen mit den gelben Helmen und Schutzanzügen. Der Funkkontakt steht, die Signale am Boden sind eindeutig. Doch als der 61-jährige Pilot direkt über den Flammen fliegt und den Hebel zieht, öffnet sich der untergehängte Wasserkorb nicht. Ratlosigkeit zieht über die Gesichter der Beobachter. „Irgendwas hat sich verklemmt“, vermutet Bastian Rücker. Ein zweiter Versuch misslingt ebenfalls. „Vielleicht machen wir den Behälter mal nicht ganz so voll“, schlägt Billington vor.

Die „Bell 412“ landet, wird aufgetankt und der Behälter neu befestigt. Alles geht wieder auf Position, die Flammen lodern, das Prozedere startet neu. Beim dritten Versuch klappt es: Rund 800 Liter Wasser ergießen sich auf das brennende Stroh.

Der bereitstehende Löschtrupp bekämpft die restlichen Flammen und wenige Minuten später ist das Feuer aus. Christopher Billington zieht Bilanz: „Das Zusammenspiel zwischen Bodenpersonal und Luftbesatzung hat gut funktioniert.“ Nur die Technik habe teilweise versagt. Ein Umstand, der vor allem „Dart“-Vertreter Adrien Dilland zu schaffen macht. „Wir müssen alles prüfen und wissen, woran es gelegen hat. Aber genau dafür brauchen wir solche Tests in der Praxis.“

Hätte das beim echten Waldbrand fatale Folgen gehabt? „Nein, wir sind im Ernstfall ja mit mehreren Helikoptern unterwegs. Da hätten wir auch nicht mehrere Versuche gemacht, sondern sofort einen anderen Behälter genommen“, beruhigt Christopher Billington.