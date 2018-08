„Mitleid ist der falsche Weg“

Die Job-Beschreibung klingt nicht einladend: „Arbeitszeit unregelmäßig und sicher nicht nur von 8 bis 16 Uhr; Dienstpläne hängen davon ab, wie es den Klienten gerade geht; Erfolgsaussichten unsicher, Rückschläge an der Tagesordnung.“

Kann man so ein Berufsbild spannend oder gar erfüllend finden? Monika Gerull kann. Seit zehn Jahren kümmert sie sich hauptberuflich um das Leben von Suchtkranken – im „Ambulant Betreuten Wohnen“ der Caritas, inzwischen als Fachdienst-Leiterin. Genauso lange existierte dieses Hilfsprogramm am 1. Juli. Und zum ersten runden Geburtstag fällt ihre persönliche Bilanz eindeutig positiv aus: „Es ist spannend und erfüllend, weil es um Menschen geht, die sehr intensive Lebenshilfe brauchen.“

Diese Herausforderung war für den Caritasverband Ahlen Anlass, am 1. Juli 2008 das Projekt „Ambulant Betreutes Wohnen“ auf den Weg zu bringen. Wo die schon damals bestehende klassische Suchtberatung nicht mehr ausreichte, wo Suchtkranke nachfassende und ergänzende Betreuung im persönlichen Lebensumfeld brauchten, sollte der neue Fachdienst greifen. Erste Mitarbeiterin: Monika Gerull. Zunächst als Einzelkämpferin und nur auf einer halben Stelle, kniete sie sich in die Arbeit für Menschen mit allen Formen von Sucht: Alkohol, Drogen, Medikamente. So unterschiedlich ihr Alter, ihre Lebensgeschichten, hatten sie alle eines gemeinsam: Verlust des Lebensgleichgewichtes, der wichtigsten sozialen Fähigkeiten, sei es im Umgang mit Behörden, mit Geld, mit anderen Menschen. „Keiner von denen kam mehr allein zurecht. Und jedem von ihnen war das auch bewusst“, betont Gerull.

„Teilhabe am Leben wieder herstellen oder neu stärken“ - so lautete die offizielle Aufgabe. Durch Vermittlung ihrer Kollegen aus der Suchtberatung baute sie erste Kontakte auf, aus denen schnell ein wachsendes Netz von „Klienten“ wurde. Waren die bis 21 Jahre alt, ging der jeweilige Hilfsantrag ans Jugendamt; darüber hinaus waren der Landschaftsverband Westfalen-Lippe oder der Kreis Warendorf Ansprechpartner. Mit der stetig steigenden Zahl von Betreuten wuchs auch der Umfang: Heute, zum Zehnjährigen, kümmert sich ein Stab von zehn Mitarbeitern der Caritas um aktuell 55 fest betreute Suchtkranke.

Kein Alltag wie jeder andere, wie Monika Gerull weiß. So gibt es auf der einen Seite sehr wohl Klienten, die durch die Hilfe ihrer Betreuer konsumfrei bleiben. Auf der anderen Seite ist von den „ganz normalen, liebenswerten Menschen“ dieser oder jener schon mal eine Woche nicht erreichbar: „Dann sind sie eben auf Konsum, aber irgendwann melden sie sich auch wieder. Mitleid ist der falsche Weg.“ Zwar gibt es sehr wohl Tagespläne für die Einzelbetreuung der Suchtkranken, aber: „Dann steht man in der Tür, sieht, dass der Klient einen Rückfall hatte – und dann ist jeder Plan dahin.“ In manchen Fällen bleibt eine ganz nüchterne Erkenntnis: „Bei einigen wissen wir, dass sie nie wieder abstinent werden.“

Das Angebot selbst hat die Caritas stetig erweitert, dem menschlichen Hilfsbedarf angepasst. Seit 1. März 2016 gehören psychisch Kranke zum Kreis der Betreuten, seit dem 1. Oktober 2016 auch Menschen „mit besonderen sozialen Schwierigkeiten“.