Eine Doppelspitze übernimmt

Gleich zwei neue Chefärzte am St.-Franziskus-Hospital Ahlen: Die Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin wird in Zukunft durch eine Doppelspitze geführt. „Wir freuen uns, dass wir Dr. Günther Oprea für die Leitung der Klinik für Anästhesiologie gewinnen konnten und Dr. Martin Quittek in neuer Funktion die Leitung der Intensivmedizin übernimmt“, so Dr. med. Frank Klammer, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Allgemein- und Visceralchirurgie.

Dr. med. Günter Oprea fühlt sich nach dem ersten Arbeitstag im St.-Franziskus-Hospital sichtlich wohl und schaut in eine positive Zukunft: „Ich freue mich, mit Ihnen zusammen neue Ideen umzusetzen. Gerade die Schmerztherapie möchte ich hier im Haus etablieren.“

Der Spezialist für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerzmedizin war zuvor in leitender Funktion am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum und im Universitätsklinikum Essen tätig. Er hat sein Medizinstudium an der Heinrich-Heine- Universität Düsseldorf absolviert sowie an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt/ Main promoviert.

Dr. med. Martin Quittek war bereits zuvor am St. Franziskus-Hospital in der Funktion des Leitenden Oberarztes tätig. Er dankte für das entgegengebrachte Vertrauen in den vergangenen Jahren. „Ich freue mich sehr, dass mit Dr. Oprea ein neuer Kollege gekommen ist, der das Fachgebiet in voller Breite und Tiefe exzellent abbildet.“ Ausgebildet wurde der Anästhesist und Intensivmediziner, der auch im Team der Leitenden Notärzte im Kreis Warendorf mitwirkt, im Klinikum Dortmund. Promotion und Studium absolvierte er an der Westfälischen-Wilhelms-Universität zu Münster.

Gemeinsam mit einem engagierten Team aus erfahrenen Ärzten und Pflegekräften werden die beiden Mediziner die Betreuung der Patienten in den kritischen Momenten der Behandlung, in Narkose und auf der Intensivstation, durchführen.

Einen ganz besonderen Dank richtete Dr. Frank Klammer während des Begrüßungsempfangs noch an Oberärztin Katharina Migulja für den hohen persönlichen Einsatz. Sie hatte im Vorfeld die Fachabteilung kommissarisch geführt und gab den Stab jetzt weiter.