Zwei Unbekannte beraubten in der Nacht zum Donnerstag auf dem Konrad-Adenauer-Ring einen 36-jährigen Ahlener. Der Passant ging über den Gehweg, als er gegen 0.30 Uhr von den Unbekannten angesprochen wurde. Sie forderten ihn auf, Geld und Handy herauszugeben.

Als er der Aufforderung nicht sofort nachkam, nahm ihn einer der Täter in den Schwitzkasten, während der andere seine Hosentaschen durchsuchte. Er entwendete Bargeld und das Mobiltelefon.

Die Täter waren 25 bis 30 Jahre alt und sprachen gebrochenes Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Einer war etwa 1,70 Meter groß, schlank und trug eine blaue Kappe; der andere circa 1,85 Meter groß und hatte eine schlaksige Statur. Er war bekleidet mit einem weißen T-Shirt, einer kurzen, beigefarbenen Hose und beige-blauen Turnschuhe.

Hinweise an die Polizei, Telefon 96 50, oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de.