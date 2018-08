Grillverbot in der Langst! „Das hochsommerliche Wetter mit seiner andauernden Trockenheit sorgt auch in Ahlen weiter für höchste Sorgsamkeit, um mögliche Brandgefahren auf ein Minimum zu reduzieren“, betont stellvertretender Stadtsprecher Lutz Henke. Unachtsamkeit verbunden mit Fehlverhalten könne in diesen Tagen dramatische Folgen haben. Auch für das Stadtgebiet Ahlen weise der Grasland-Feuerindex aktuell und für die nächsten Tage die brandgefährliche Stufe 4 aus. Die Stadt spricht deshalb ab sofort ein Grillverbot auf allen Flächen im Stadtpark Langst aus.

Weiter sollen keine glimmenden Zigarettenreste aus dem Fenster von Autos entsorgt werden. Dies könne schnell zu brennenden Grünstreifen führen. Auch sollten keine Fahrzeuge mit heißen Abgasanlagen auf trockenen Feldern oder Wiesen stehengelassen werden. Eine Warnung, die auch schon am Vortag zum Parkchaos vor dem Freibad ausgesprochen wurde (wir berichteten). „Es besteht die Gefahr, dass sich die Vegetation durch die Hitze entzündet“, so Henke weiter. Selbst Glasflaschen oder –scherben würden ein hohes Risiko bergen, denn sie könnten wie Brennglas wirken. Sollten Rauch oder ein Brand bemerkt werden, sei sofort der Notruf 112 zu wählen.