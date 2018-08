Zwei Transporter waren am Donnerstagmittag in gleicher Richtung auf der Eschenbachstraße unterwegs. Die Folge: Der eine behinderte die Sicht des anderen derart, dass ein entgegenkommender Rollerfahrer das Nachsehen hatte.

Wie die Polizei später ermittelte, war der 44-jährige Rollerfahrer auf dem Weg zum Feinkostgeschäft Dahlhoff an der Kreuzung Straußstraße. Um 12.15 Uhr kollidierte der Rollerfahrer mit dem Seitenspiegel des zweiten entgegenkommenden Kleintransporters, den ein 24-jähriger Mann in Richtung Hohle Eiche steuerte. Seine Fahrtrichtung wies eine Fahrbahnverengung auf, so die Polizei.

Beim Passieren dieser Engstelle ist es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden 44-Jährigen gekommen. Dieser stürzte und verletzte sich leicht am Arm. Nach einer ambulanten Behandlung wurde er wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

Der Verletzte wurde noch am Unfallort behandelt. Foto: Christian Wolff

Die Besatzung des ebenfalls anwesenden Löschfahrzeugs sicherte zusätzlich die Unfallstelle ab und unterstützte den Rettungsdienst.