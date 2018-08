Hier wird gerne das Wasser gereicht

Es gab kostenloses Stadtwasser zum Trinken – wahlweise ohne oder mit Sprudel. Doch nicht nur das: Wer an einem Gewinnspiel teilnahm, konnte auch fünf Freikarten der Bädergesellschaft und einen Sodastreamer gewinnen.

„Dürfen wir Ihnen kostenlos einen Becher Wasser reichen?“ – Diese Frage konnten die angesprochenen Passanten fast gar nicht verneinen, gehörte Ahlen mit seinen 31,3 Grad Celsius laut Messung des Wetterdienstleisters „Meteo Group“ zur Mittagszeit wieder zu den zwölf heißesten Orten in Nordrhein-Westfalen. Selbst eine Hunde-Bar wurde für Vierbeiner eingerichtet.

Die Stadtwerke wollten mit ihrer Aktion darauf aufmerksam machen, dass das Stadtwasser von der Reinheit her nicht nur ideal zum Trinken verwendet werden kann, es ist im Vergleich zu Mineralwasser sogar sehr günstig.

„Wir wollen das Bewusstsein für unser Wasser stärken“, pries Stadtwerke-Geschäftsführer Hans-Jürgen Tröger das Stadtwasser beim Pressetermin an. Alle zwei Wochen werden an sechs verschiedenen Stellen in der Stadt Proben entnommen und zur Laboranalyse nach Gelsenkirchen geschickt: „Wasser ist das am besten untersuchte Lebensmittel“, so Tröger. Die Reinheit sollte auch beim Weg vom Standrohr bis hin in den Becher am Stadtwerke-Stand nicht leiden. Es wurde extra ein blauer Schlauch eingesetzt, der speziell im Lebensmittelbereich verwendet wird.

Die Aktion wurde spontan angesetzt, denn die Hitzewelle hatte an der Entscheidung zur Umsetzung einen großen Anteil. Das Stadtwasser sei immer verfügbar, für Mineralwasser müsse man immer wieder zum Getränkemarkt, sah Hans-Jürgen Tröger nicht nur einen Vorteil. Auch der Preis sei unschlagbar. Für 1,5 Liter Ahlener Trinkwasser fallen Kosten von 0,002310 Euro an; für die gleiche Menge Mineralwasser in einem Discounter schlagen da schon 0,19 Euro zu Buche.

Direkt aus dem Netz der Stadtwerke kommt das Wasser für die Aktion. Foto: Ralf Steinhorst

Die Stadtwerke halten die Verbrauchswerte in der Wersestadt nach und sehen eine Entwicklung, wonach die Verbraucher immer schonender mit dem Nass umgehen. Denn der Verbrauch ist in den vergangenen Jahren stetig gesunken. Der Juli 2018 freilich bilde da wegen der Hitze eine Ausnahme, so die Fachleute. 25 Prozent mehr als im Juli des Vorjahres wurden da gemessen. Gerade das Wassersprengen im Garten zwischen 18 und 21 Uhr mache sich deutlich bemerkbar. Gerade zu diesen Spitzenzeiten sei das Netz dann gut ausgelastet.