Besorgten Eltern fiel zu Beginn des vergangenen Kindergartenjahres auf, dass vom Gefühl her nicht genügend Personal in den Einrichtungen vorhanden sei. Sie wurden aktiv und sammelten Unterschriften. Das Ergebnis kann sich mit 500 Unterzeichnenden sehen lassen, wie Britta und Karsten Kloß informieren.

Nach Gesprächen mit der Kindergartenleitung habe sich herausgestellt, dass das Kinderbildungsgesetz der Landesregierung diese Personalstärke aber genauso vorsehe. Die Kindergärten hätten darauf wenig bis keinen Einfluss. Insofern verwundere die aktuelle Diskussion über Personalmangel in Kitas, wohingegen in einigen Ahlener Kindergärten sogar gut ausgebildetes und eingearbeitetes Personal abgezogen werden müsse.

Nun werde in Düsseldorf das Kinderbildungsgesetz neu verhandelt, was einige Eltern als Anlass nahmen, eine Unterschriftenaktion zu starten. Binnen weniger Wochen seien in den katholischen Kindergärten deutlich über 500 Unterschriften besorgter Eltern zusammengekommen. Gewünscht wird eine qualitativ bessere Betreuung der Kinder. „Die Erzieher sollen ein sicheres Umfeld für die Kinder schaffen, haben selbst aber teilweise keine Sicherheit, im nächsten Kindergartenjahr noch einen Job zu haben“, so Britta und Karsten Kloß in einer Pressemitteilung. Es lasse sich viel über Schulreformen diskutieren, aber wenn die Grundlagen über soziale Fertigkeiten nicht im Kindergartenalter geschaffen würden, wann dann?

Ein entsprechender Elternbrief mit den gesammelten Unterschriftenlisten werde an die gewählten Landesvertreter des Kreises Warendorf übergeben, mit der Hoffnung auf Änderung. „Die Kinder sind und bleiben unser aller Zukunft.“, so die Eltern.