Oldtimer treten zum Wettpflügen an

Die landwirtschaftlichen Ortsvereine Ahlen und Dolberg, die Landfrauen Ahlen und Dolberg sowie die Landjugend Ahlen veranstalten am Sonntag, 2. September, um 11 Uhr erstmals eine Stoppelmesse (wir berichteten). Hierzu trafen sich die Planungsmitglieder der beteiligten Vereine, um weitere Details für die Premiere zu besprechen.

Die ökumenische Messe wird auf dem Stoppelacker der Familie Schulze-Horsel, Im Schliek 9, unter freiem Himmel (bei schlechtem Wetter in der Maschinenhalle) gefeiert. Anschließend laden die Vereine zu einem gemütlichen Beisammensein mit Rahmenprogramm ein.

Die Oldtimer-Schlepperfreunde Dolberg stellen ihre Schätze aus und die landwirtschaftlichen Ortsvereine werden die modernen Maschinen präsentieren, erklären und auch vorführen. Vielleicht kommt es ja auch zu einem „Wettpflügen” zwischen Alt und Neu? Die Kinder können sich in einer Strohburg austoben und am Infomobil Informationen und Spielmöglichkeiten zur Landwirtschaft erhalten. Ein Kinderbauernhof ist aufgebaut. Für das leibliche Wohl sorgen die Landfrauen mit Waffeln, Kuchen und Kaffee sowie der Hof Münsterland mit Grill- und Getränkestand.

„Wir wollen in diesem Jahr das Erntedankfest einmal ein wenig anders begehen. Direkt nach der Haupternte im Freien“, so Ortslandwirt Ralf Storkamp. Es seien sowohl die Mitglieder der Vereine, aber auch alle anderen Interessierten eingeladen. Besonders die Familien mit Kindern und an Landwirtschaft Interessierten seien willkommen, um im Anschluss an den Dankgottesdienst, der auch von einigen Kindergärten musikalisch begleitet wird, ins Gespräch zu kommen und die moderne Landwirtschaft und Arbeitsweise näher zu bringen.