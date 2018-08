Fordernder Ferienjob im Freien

Sie könnten es auch einfacher haben. Während vieler ihrer Altersgenossen in den Ferien mit Nichtstun beschäftigt sind, bessern die 15- bis 17-Jährigen, die derzeit als Ferienjobber für die Stadt Ahlen arbeiten, lieber ihr Finanzpolster auf. Sechs Schüler verstärken derzeit die Grünpflegeteams an den städtischen Schulen.

„Die Sommerferien nutzen wir traditionell für den Grundschnitt der Außenanlagen“, sagt Jörg Pieconkows­ki, Gruppenleiter Grünflächen bei den Ahlener Umweltbetrieben. So werde der Schulbetrieb nicht gestört. „Da freuen wir uns immer, wenn wir die Teams durch Ferienjobber verstärken können.“

Mit David, Marvin, Lukas, Max-Laurin, Johannes und Max sind derzeit Schüler der Fritz-Winter-Gesamtschule und des Berufskollegs St. Michael fleißig unterwegs. Einer der Schüler stammt sogar aus Münster. Der Kontakt zur Stadt Ahlen entstand über die Mutter, die hier beschäftigt ist. Die anderen Nachwuchsgärtner haben sich über ein Online-Formular im Rathaus beworben.

„Alle bekommen natürlich an jedem Standort eine ausführliche Einweisung. Nicht jeder hatte schon mal eine Heckenschere in der Hand“, beschreibt Pieconkowski. Auch die Ausstattung mit schnittfesten Hosen übernehmen die Umweltbetriebe. „Es ist wichtig, dass niemandem etwas passiert.“

In diesem Fall sind Jörg Hecht und Simon Knieper die ersten Ansprechpartner für das Ferienjobber-Team. „Wir fangen morgens da an, wo als erstes die Sonne steht. Dann ist es noch nicht ganz so heiß“, erläutert Knieper. „Später geht es dann in die schattigen Bereiche.“ Sowohl Hecken und Sträucher als auch Freiflächen mit Unkraut werden von den motivierten Trupps bearbeitet. In manchen Fällen seien Fenster freizuschneiden oder besondere Wünsche des zuständigen Hausmeisters zu erledigen.

Unter fachkundiger Anleitung von Jörg Hecht und Simon Knieper kümmern sich die Ferienjobber David, Marvin und Lukas (v.l.) um den Rückschnitt der Hecken und Sträucher Foto: Christian Wolff

„Es ist schon eine fordernde Sache, gerade bei diesen Temperaturen“, muss Jörg Pieconkowski zugeben. Und Simon Knieper schiebt direkt hinterher, dass ausreichende Pausen zum Pflichtprogramm gehören. „Wir achten sehr darauf, dass immer genug Wasser getrunken wird.“

Bereits abgearbeitet sind die Grünanlagen der Martinschule und der Bodelschwinghschule sowie der Gesamt- und Realschule. In dieser Woche standen zunächst Diesterweg- und Barbaraschule auf dem Einsatzplan. Zum Abschluss steuerten die Umweltbetriebe auch die alte Paul-Gerhardt-Schule am Stephansweg an. „Das Gebäude wird zwar im Moment nicht genutzt, aber dennoch sollten die Anlagen in Schuss gehalten werden“, so Pieconkowski.

In der zweiten Hälfte der Sommerferien geht es dann an der neuen Paul-Gerhardt-Schule weiter. Zweieinhalb Tage sind dafür veranschlagt. Es folgen Don-Bosco-Schule, Albert-Schweitzer-Schule, Marienschule, alte Mammutschule (Am Röteringshof), Städtisches Gymnasium und Lindensportplatz sowie Overbergschule und neue Mammutschule (Im Burbecksort). Es gibt also noch genug zu tun für die nächsten Ferienjobber.