Das Pferd bringt ein Wohlfühlerlebnis

Autistische Kinder haben eine tiefgehende Entwicklungsstörung, die sich vor allem beim schwierigen Aufbau und Verständnis von Beziehungen widerspiegelt. Ein Grund dafür ist, dass sie besonders gestresst sind. Die „Horse-Boy-Methode“ ist eine inzwischen weltweit verbreitete Therapie, die zur Linderung eingesetzt wird.

Jetzt trafen sich auf dem Reiterhof von Gitti und Henrich Berkhoff über 40 betroffene Eltern und Trainer, die mit der Methode arbeiten, zum Gedankenaustausch.

So international die „Horse-Boy-Methode“ eingesetzt wird, so international waren die Teilnehmer des „Tribe Day 2018“ auf dem Hof Berkhoff-Beumer. Nicht nur aus den europäischen Ländern England, Irland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich und Deutschland reisten sie an, sondern auch aus den USA – aus Texas, Colorado und New York. Unter ihnen Rupert Isaacson mit seiner Lebenspartnerin Iliane Lorenz aus Texas, deren Sohn Rowen selbst autistisch ist und bei dem Rupert Isaacson entdeckte, dass der Umgang mit Pferden Linderung der Krankheit brachte. Die „Horse-Boy-Methode“ war damit geboren und wird immer weiterentwickelt. Auch eine Stiftung hat Rupert Isaacson inzwischen gegründet.

Autistische Kinder können völlig entspannt sein. Die niederländische Trainerin Margje Vleck und Sohn Max zeigen es Maurice Ditmer. Foto: Ralf Steinhorst

„50 000 Kinder werden mit dieser Methode weltweit behandelt“, unterstützt Professor Dr. Frank Duesberg aus Solingen als Arzt für biokinetische Medizin die Anwendung der Methode. In Tönnishäuschen gehört Gitti Berkhoff zu den geschulten Trainern, die mit ihrem speziell ausgebildeten Therapiepferd „Manolo“ die Therapie durchführt.

Autisten leiden an einem Mangel des Glücks- und Wohlfühlhormons Oxytocin, besitzen dafür aber einen Überfluss des Stresshormons Cortisol, was zu überhöhtem Stress führt. „Das Pferd beruhigt die Kinder und führt zu einem Wohlfühlerlebnis, was die Oxytocin-Ausschüttung anregt“, erklärte die niederländische Trainerin und Teammitglied Margje Vleck den biologischen Hintergrund, deren Sohn Max Autist ist. Seitdem er die Therapie macht ist er nicht nur entspannter, es fällt ihm auch einfacher, Beziehungen aufzubauen. „Er schaut nun seinen Gegenübern in die Augen, was Autisten sonst eigentlich nie machen“, brachte Margje Vleck ein Beispiel.

In acht Workshops unter der Leitung von mehreren Trainern haben die Teilnehmer des „Tribe day“ am Freitag und Samstag untereinander ihre Erfahrungen ausgetauscht. Das erste Treffen des Stamms fand im vergangenen Jahr in den Niederlanden statt, nun also auf dem Hof Berkhoff. Die Treffen sollen weiterhin jährlich an wechselnden Orten stattfinden.

Die entspannte, fachlich aber konzentrierte Atmosphäre begeisterte auch den Gründer der „Horse-Boy-Methode“ Rupert Isaacson: „Es ist schön zu sehen, welche Entwicklung die Anwendung der Methode nimmt“.

„ 50 000 Kinder werden mit dieser Methode weltweit behandelt. 50 000 Kinder werden mit dieser Methode weltweit behandelt. “ Professor Dr. Frank Duesberg