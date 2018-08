Wenn das neue Kindergartenjahr beginnt, dann ist der Kindergarten St. Marien in Vorhelm darauf bestens vorbereitet, zusätzlich weitere 20 Kinder aufzunehmen. Wie berichtet, platzte die Einrichtung zuletzt aus allen Nähten.

Am Donnerstag konnten die beiden Kirchenvorstandsmitglieder Alfons Oskamp und Wolfgang Drügemöller den Aufbau von fünf Containern auf dem Gelände des Kindergartens an der Fröbelstraße beobachten.

Vorgesehen sind diese fünf Container für eine weitere Gruppe, die auf Bitten der Stadt Ahlen im Vorhelmer Kindergarten eingerichtet wird. „Das ist für uns nichts Neues“, stellte Wolfgang Drügemöller fest. „Von 1994 bis 2006, also zwölf Jahre lang, hatten wir bereits fünf Gruppen in unserem Kindergarten.“ Im Jahr 1994 war die Zahl der auf einen Kindergartenplatz anspruchsberechtigten Kinder in Vorhelm so hoch gewesen, dass man um eine Aufstockung der Gruppen nicht herumgekommen sei.

Die Stadt Ahlen muss auch heute wie damals für Abhilfe sorgen. Sie ist deshalb froh, dass sich der Kirchenvorstand von St. Pankratius – wie vor 24 Jahren – gegenüber der Bistumsverwaltung stark gemacht und letztlich die Genehmigung erhalten hat, dass eine fünfte Gruppe im Vorhelmer Kindergarten eingerichtet werden darf.

Grundvoraussetzung ist aber, dass sich die Stadt Ahlen breiterklärt hat, sowohl die Mittel für die Container bereitzustellen als auch ein Fünftel aller ab dem neuen Kindergartenjahr anfallenden Kosten der Kindertageseinrichtung in Vorhelm zu übernehmen.

Die Stadt plant derzeit, wie im Ortsausschuss vorgestellt, einen zweiten Kindergarten für Vorhelm.