Mit Irish Folk in Strandstimmung

E in Sommerabend mit live gespieltem Irish Folk am Sandstrand mitten in der Stadt: Die Mischung aus traditionellen Melodien von der grünen Insel mit Eigenkompositionen und zwischendurch immer wieder bekannten Pop- und Rocksongs im Akustik-Gewand der Band „Tone Fish“ kommt Samstagabend am „CopacaBüz“ beim Publikum sichtlich an.

„Rat City Folk“ nennt das Quartett aus Hameln seine Interpretation von Irish Folk und spielt damit auf die „Rattenfänger“-Mär seiner Heimatstadt an. Im Rahmen des „Fernweh“-Sommerprogramms des Bürgerzentrums präsentieren Frontmann Stefan Gliwitzki und Flötistin Michaela Jergetzky mit Schlagzeuger Henning Fahß und Bassist Jonas Peters indessen mehr als nur einen unterhaltsamen Querschnitt aus ihren bisher erschienenen fünf CDs. Für die Tonträger interessieren sich bereits in der Pause nach einer knappen Stunde Konzert nicht wenige Zuhörer. Da hat es längst viel Applaus der gut hundert „CopacaBüz“-Besucher vor allem für Coverversionen von ganz Bekanntem gegeben, darunter der „Englishman In New York“ von Sting oder die Ballade „Nothing Else Matters“ der Hardrocker „Metallica“.

Stimmungsvoller Abend mit „Tone Fish“ am Büz. Foto: Christian Feischen

Bei der Darbietung von „Tone Fish“ klingt der „Rat City Folk“ aus Hameln mit Bouzouki und Holzquerflöte im Instrumentarium sowie dem Duettgesang von Stefan Gliwitzki und Michaela Jergetzky, als seien selbst Klassiker der modernen populären Musik ursprünglich zwecks Unterhaltung in irischen Pubs komponiert worden. Und sogar „Mrs. McGrass“, ein Anti-Kriegslied aus der Feder Bruce Springsteens, in dem es um einen schwer verwundeten irischen Soldaten geht, mutet mit einem sehnsüchtigen Querflöten-Intro bei „Tone Fish“ nahezu keltisch an. Danach geht es hinsichtlich der Songauswahl weit weniger schwermütig weiter.

„Die sind gut“, befindet derweil so mancher „Fernweh“-Besucher und genießt die Livemusik-Atmosphäre am lauen Sommerabend vom Liegestuhl aus oder im Sand sitzend. Dass die Ansagen sowie zum Teil auch der Gesang von Frontmann Stefan Gliwitzki weiter hinten am Büz-Strand aussteuerungsbedingt nur schwer verständlich sind, stört dabei kaum jemanden. Traditionelle irische Gassenhauer wie „Whiskey In The Jar“ im Country-Rhythmus inklusive einer Hommage an Johnny Cash mit dessen „Ring Of Fire“ lassen das Publikum schließlich begeistert im Takt mitklatschen.

Die einen standen, die anderen saßen entspannt im Sand. Foto: Christian Feischen

Sommerliche Strandmusik funktioniert also auch mit Irish Folk, beweisen „Tone Fish“ am Samstag mit ihrer Musik – genauso wie der große Schlussapplaus nach rund zwei Stunden „Fernweh“-Freiluft-Konzert für Daheimgebliebene.