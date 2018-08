Zu einer Schlägerei wurde die Polizei am Sonntag gegen 4.50 Uhr auf die Wilhelmstraße / Ecke Markt gerufen. Nach ersten Ermittlungen kam es beim Verlassen einer Gaststätte, die zuvor von allen Beteiligten besucht wurde, zunächst zu Streitigkeiten zwischen einem 30-jährigen Ahlener und Teilen der Gruppe. In der Folge wurde der 30-Jährige gestoßen, geschlagen und am Boden liegend getreten. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus.

Beim Eintreffen der Polizei flüchteten mehrere Beteiligte vom Tatort. Im Rahmen der Fahndung konnten zwei 28- und 29-jährige Ahlener als tatverdächtig vorläufig festgenommen werden. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen. Da der 28-Jährige Widerstand leistete, wurde er in Gewahrsam genommen. Der 29-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen beide Tatverdächtige ein.