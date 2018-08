„Tralla City on Tour“ auf dem Trockenen

„Da braucht man sich nicht zu wundern, wenn die Leute ihre eigenen Getränke mitbringen“, meinte eine Mittvierzigerin. Schließlich passiere dies hier nicht zum ersten Mal. Die gastgebende „Eventa Zeche Westfalen“ entschuldigte sich nach der massiven Kritik, die den Musikgenuss vor der Bandpause teils überlagerte, am anderen Morgen auf Facebook. Mit diesem Andrang habe man nicht gerechnet, da die Band „noch nicht so bekannt“ sei.

„Tralla City“ rockt Westfalen 1/17 Viel Rock und ein Flashmob bei „Tralla City on Tour“: „Timeless“ übernahm die Zeche. Foto: Reinhard Baldauf

Viel Rock und ein Flashmob bei „Tralla City on Tour“: „Timeless“ übernahm die Zeche. Foto: Reinhard Baldauf

Viel Rock und ein Flashmob bei „Tralla City on Tour“: „Timeless“ übernahm die Zeche. Foto: Reinhard Baldauf

Viel Rock und ein Flashmob bei „Tralla City on Tour“: „Timeless“ übernahm die Zeche. Foto: Reinhard Baldauf

Viel Rock und ein Flashmob bei „Tralla City on Tour“: „Timeless“ übernahm die Zeche. Foto: Reinhard Baldauf

Viel Rock und ein Flashmob bei „Tralla City on Tour“: „Timeless“ übernahm die Zeche. Foto: Reinhard Baldauf

Viel Rock und ein Flashmob bei „Tralla City on Tour“: „Timeless“ übernahm die Zeche. Foto: Reinhard Baldauf

Viel Rock und ein Flashmob bei „Tralla City on Tour“: „Timeless“ übernahm die Zeche. Foto: Reinhard Baldauf

Viel Rock und ein Flashmob bei „Tralla City on Tour“: „Timeless“ übernahm die Zeche. Foto: Reinhard Baldauf

Viel Rock und ein Flashmob bei „Tralla City on Tour“: „Timeless“ übernahm die Zeche. Foto: Reinhard Baldauf

Viel Rock und ein Flashmob bei „Tralla City on Tour“: „Timeless“ übernahm die Zeche. Foto: Reinhard Baldauf

Viel Rock und ein Flashmob bei „Tralla City on Tour“: „Timeless“ übernahm die Zeche. Foto: Reinhard Baldauf

Viel Rock und ein Flashmob bei „Tralla City on Tour“: „Timeless“ übernahm die Zeche. Foto: Reinhard Baldauf

Viel Rock und ein Flashmob bei „Tralla City on Tour“: „Timeless“ übernahm die Zeche. Foto: Reinhard Baldauf

Viel Rock und ein Flashmob bei „Tralla City on Tour“: „Timeless“ übernahm die Zeche. Foto: Reinhard Baldauf

Viel Rock und ein Flashmob bei „Tralla City on Tour“: „Timeless“ übernahm die Zeche. Foto: Reinhard Baldauf

Viel Rock und ein Flashmob bei „Tralla City on Tour“: „Timeless“ übernahm die Zeche. Foto: Reinhard Baldauf

Doch bei dem Ahlener Sommerprogramm stand auch am Freitagabend die Musik und das Zusammenkommen mit Freunden im Mittelpunkt. „Timeless“ griffen entsprechend des Namens ihres Programms in die „Schatztruhe“ der Rock- und Popmusik. Da gab es Hits zu hören, die bis heute jung geblieben sind. Das Publikum zeigte sich dankbar und ging in lauer Sommernacht voll mit. Trotz der abendlich hohen Temperaturen wurde immer wieder getanzt.

Tanz gab es schon vorab. Der „Dance Room e. V.“ überraschte mit einem Flashmob. Tänzerinnen vom Kindergartenalter bis Mitte 30 rockten plötzlich die Tanzfläche vor der „Flöz“-Bühne. Die Truppe unter der Leitung von Simon Schroer-Mrosek und Denise Engelbert wird im September auch eine Niederlassung im „Kleiwellenfeld“ eröffnen und dabei mit „Funky e. V.“ zusammenarbeiten, dem größten inklusiven Tanz-Ensemble Europas, wie es hieß.

„Timeless“ mit Georg Smeilus (Gitarre/Gesang), Walter Prahst (Bass), Hansi Hartings (Drums), Jürgen Bollmer (Keyboard/Gesang), Nadine Wrobel (Gesang) und Kalli Eifler (Gesang) waren nicht alleine gekommen. Die Formation holte sich immer wieder Gäste, wie „Eppi“ Epping, Malcolm Holms, Uwe Stein (Gesang), Rüdiger Welke (Saxophon) und Uwe Stein (Gitarre) auf die Bühne.

„ Ist das eine geile Kulisse hier. Ist das eine geile Kulisse hier. “ Nadine Wrobel

Schon zu Beginn freute sich Sängerin Nadine Wrobel: „Ist das eine geile Kulisse hier. Danke, dass ihr alle so zahlreich hier seid.“ Ob „Hello Josephine“ oder „Walking On Sunshine“ und „Movie Star“, am Anfang, das Publikum ging voll mit. Ein Höhepunkt waren die Westernhagen-Songs mit „Eppi“. So ließ er „Ich bin wieder hier“ und „Sexy“ erklingen. Mit Sängerin Nadine ging es bei „Simply The Best“ auch mal in die 90er Jahre. Nach dem „REM“-Welthit „Loosing My Religion“ wurde es mit „Born To Be Wild“ wieder etwas härter. Die bunte Mischung gefiel den über 350 Besuchern gut, wie der Applaus zeigte.