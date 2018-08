Freude bei der Bürgerstiftung Ahlen über die Resonanz auf den ersten Bürgerbrunch mit annähernd 300 Gästen auf der Zeche.

„Die Verantwortlichen erhielten überschwänglich Lob und Dank und sogar die Aufforderung im kommenden Jahr wieder dieses Event zu begehen“, meldet Vorsitzender Franz Tripp in einer Pressemitteilung. Die Überlegungen des Vorstandes laufen darauf hinaus, tatsächlich – am ersten Feriensonntag – in 2019 wieder einen Bürgerbrunch an gleicher Stelle vor der Lohnhalle der früheren Zeche Westfalen durchzuführen. Der Termin könne vorgemerkt werden.

Als nächstes großes Projekt steht noch in diesem Jahr am Donnerstag, 15. November, der „Blaue Turm“ vor der Tür. Die Veranstaltung findet im zweijährigen Rhythmus statt. In diesem Jahr soll das Ehrenamt in der Stadt Ahlen belobigt werden. Institutionen und Personen, die sich durch ihren Einsatz um das Gemeinwohl verdient gemacht haben, im Verborgenen Gutes tun, also auch stille Helden, werden geehrt. Dieser unentgeltliche Einsatz soll mit entsprechender Würdigung und Dank in Form von Urkunden beziehungsweise darüber hinaus mit einem Preisgeld von insgesamt 10 000 Euro belohnt werden.

Bürger sind aufgerufen, Kandidaten für den Förderpreis „Blauer Turm“ und „Stille Helden“ vorzuschlagen. Eine bereits installierte Jury wird über die Vorschläge befinden. Vordrucke für Vorschläge sind auf der Internetseite der Bürgerstiftung zu finden und können heruntergeladen werden. (www.buergerstiftung-ahlen.com ). Tripp: „Es ist sehr übersichtlich und einfach zu tun.“ Einsendeschluss ist der 30. September. Bisher seien noch nicht sehr viele Vorschläge eingegangen. Das Ehrenamt habe eine große Würdigung und Anerkennung verdient.

Zu der öffentlichen Preisverteilung im November sind alle interessierten Bürger eingeladen.